Košarka

„MALENE“ ZA NASTAVAK NIZA: ŽKK Kraljevo sutra gostuje Dugi u Šapcu

Goran Ćirović

10. 10. 2026. u 11:47

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Posle dva uzastopna prvenstvena trijumfa, košarkašice Kraljeva pokušaće da nastave pobednički niz i u četvrtom kolu Prve ženske lige Srbije.

„МАЛЕНЕ“ ЗА НАСТАВАК НИЗА: ЖКК Краљево сутра гостује Дуги у Шапцу

G.Šljivić (arhiva)

Kraljevačke „malene“ sutra gostuju ekipi Duge u Šapcu, sa željom da novim uspehom potvrde dobru formu. U dosadašnjem delu šampionata košarkašice iz grada na Ibru su ostvarile dve pobede i pretrpele jedan poraz, dok su Šapčanke bez trijumfa posle tri odigrana kola. Kraljevčankama u prilog ide i tradicija međusobnih susreta, pošto su u poslednjih 12 zvaničnih duela slavile osam puta.

U ostalim utakmicama 4. kola sastaju se: Spartak–Crvena zvezda, Korać Akademija 011–Nibak, Vojvodina 021–Student, Novosadska ŽKA–Partizan 1953 i Ras – Mega Superbet.

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