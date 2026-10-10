„MALENE“ ZA NASTAVAK NIZA: ŽKK Kraljevo sutra gostuje Dugi u Šapcu

Posle dva uzastopna prvenstvena trijumfa, košarkašice Kraljeva pokušaće da nastave pobednički niz i u četvrtom kolu Prve ženske lige Srbije.

G.Šljivić (arhiva)

Kraljevačke „malene“ sutra gostuju ekipi Duge u Šapcu, sa željom da novim uspehom potvrde dobru formu. U dosadašnjem delu šampionata košarkašice iz grada na Ibru su ostvarile dve pobede i pretrpele jedan poraz, dok su Šapčanke bez trijumfa posle tri odigrana kola. Kraljevčankama u prilog ide i tradicija međusobnih susreta, pošto su u poslednjih 12 zvaničnih duela slavile osam puta.

U ostalim utakmicama 4. kola sastaju se: Spartak–Crvena zvezda, Korać Akademija 011–Nibak, Vojvodina 021–Student, Novosadska ŽKA–Partizan 1953 i Ras – Mega Superbet.