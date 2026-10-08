Košarka

Zbog čega Srbin nije ulazio? Paskval objasnio zašto je Petruševa ostavio na klupi!

С.С.

08. 10. 2026. u 20:49

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Bivši igrač Crvene zvezde nije nastupio protiv nekadašnjeg kluba.

Због чега Србин није улазио? Пасквал објаснио зашто је Петрушева оставио на клупи!

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Košarkaši Dubaija doživeli su prvi poraz na svom parketu u Evroligi, a drugi ove sezone u najelitnijem takmičenju.

Posle pobeda nad Real Madridom i Barselonom usledili su porazi od Fenerbahčea u Istanbulu i večeras protiv Zvezde u "Koka kola" areni.

- Čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi u jednoj utakmici gde smo bili užasni u svim situacijama svih 40 minuta. Možda smo u prvih deset minuta bili u utakmici, ali od tada smo izgubili kontrolu nad svime. Nismo igrali dobru odbranu kao do sada, lopta se nije kretala, bili smo statični u napadu... Bili smo kompletno nestabilni, loš šut za tri, na skoku smo bili loši, imali smo najgore veče ove sezone - rekao je Ćavi Paskval, trener Dubaija. 

Photo: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Objasnio je Španac gde nije išlo...

- Bila je ovo jedna utakmica koju smo dobro otvorili i posle smo izgubili sve prednosti u drugoj četvrtini. Držali smo se na šest poena razlike, nekada se desi to u prvom poluvremenu, ali u drugom smo pali, samo smo padali i padali i na kraju zbog frustracija je sve bilo loše. Utakmica u kojoj je sve bilo pogrešno. Idemo dalje i koncentrišemo se na sledeći meč.

A potom i zbog čega bivši igrač Zvezde Filip Petrušev nije dobio ni sekund.

- Nemam šta da kažem, to je moja odluka, odluka trenera.

Ne osporava pobedu gostiju, ali...

- Bila je katastrofa, katastrofalna utakmica. Ništa nismo mogli da pogodimo u napadu, nismo koristili šanse. Crvena zvezda je igrala bolje, ali mi nismo igrali našu igru. Tipičan dan kada ne razumete šta se dešava. Trenirali smo dobro, krenuli smo dobro, igrači su bili spremni, ali večeras je sve pošlo naopako - konstatovao je Paskval.

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