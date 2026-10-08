Novi udarac za Gudurićev Milano: "Ponos Izraela" slavi bivšeg igrača Partizana!

Košarkaši Makabija iz Tel Aviva pobedili su večeras u Beogradu ekipu Olimpije iz Milana rezultatom 97:79 u utakmici četvrtog kola Evrolige.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je bivši igrač Partizana Jam Madar sa 17 poena, dok su Bonzi Kolson i Džejlen Hord dodali po 13.

U ekipi Armanija najbolji je bio Mozes Rajt sa 23 poena. Srpski reprezentativac Marko Gudurić proveo je na parketu nešto više od 17 minuta, a za to vreme ostvario je pet poena, dve asistencije i jedan skok.

Košarkaši Makabija su večeras zabeležili prvu pobedu u novoj sezoni u Evroligi. Ekipa iz Tel Aviva je u prva tri kola doživela isti broj poraza, od Panatinaikosa, Bešiktaša i Asvela.

Foto: F.S./Antonio Ahel/ATAImages

Olimpija je takođe na skoru 1-3, pošto su "manekeni", poraženi od Partizana u Areni i Baskonije, a pobedili samo Virtus iz Bolonje.

EVROLIGA 4. KOLO

Sreda

Pariz - Asvel 96:98

/Hifi 30 - Mils 21/

Četvrtak

Dubai - Crvena zvezda 58:77

/Bejkon 13 - 20/

Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79

/Madar 17 - Rajt 23/

Bajern Minhen - Virtus Bolonja (u toku)

Panatinaikos - Fenerbahče (u toku)

Valensija - Hapoel Tel Aviv (u toku)

Real Madrid - Partizan (20.45)

Petak

Olimpijakos - Efes (20.15)

Barselona - Žalgiris (20.30)

Baskonija - Bešiktaš (20.30)

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