DŽordan Nvora junak Zvezde u Dubaiju: "To nismo radili ranije..."

Ušli smo jako u treću četvrtinu, ističe najbolji pojedinac Crvene zvezde u pobedi na teškom gostovanju.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Košarkaši Crvene zvezde odigrali su najbolju utakmicu ove sezone i savladali Dubai u četvrtom kolu Evrolige, u "Koka-kola areni" (77:58).

Crveno-bele je do trijumfa vodio sjajni Džordan Nvora, koji je meč završio 20 poena, uz 62 odsto šuta iz igre. Zabeležio je i šest skokova i odigrao veoma dobru odbranu, kao i ostatak tima.

- Dobro smo odigrali. Još neke stvari pokušavamo da pohvatamo, ali mislim da sjajno napredujemo i lepo je videti to - rekao je Nvora i posebno naglasio drugo poluvreme.

- Ušli smo jako u treću četvrtinu. To nismo radili ranije i bilo je samo važno da uđemo u nju sa energijom.

Crveno-beli su sada na dve pobede i isto toliko poraza u elitnom takmičenju, a za dva dana čeka ih duel sa ekipom Budućnosti iz Podgorice u ABA ligi. Zatim sledi duplo evroligaško kolo i utakmice sa Asvelom u Vilerbanu i Parizom u Beogradu.

Standings provided by Sofascore