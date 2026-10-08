"Dogodilo se čudo" Vlade Đurović progutao svoje reči nakon pobede Zvezde nad Dubaijem

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Dubaji 58:77, a nakon meča analitičar Vlade Đurović izneo je svoje utiske.

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Pred meč Đurović je rekao da Zvezda nema igru i da bi pobeda u Dubaiju bila ravno čudu...

- Rekao sam da se čuda događaju, ali retko. Za mene, dogodilo se čudo. Nakon poraza od FMP Motli i Dobrić nisu bili spremni. Igrali su u jednom ne baš najboljem momentu protiv Dubaija. Igralo se na teškom terenu tu je i Real izgubio. Na svom terenu gube jednom godišnje ili nijednom. Dobra atmosfera, dugačak put, mislio sam da će biti teško. Svaka čast Zvezdi. U trenutku kada je mnogo navijača Zvezde bilo razočarano i izgubili su poverenje. Onaj gest posle druge utakmice kad ih je pozvala utakmica da dođu iza koša, koliko se pokazao fantastičnim - rekao je nakon meča.

Detaljnije je potom analizirao igru.

- Svaka čast navijačima, prvi nisam verovao i izvinjavam se što nisam verovao. Igrao je Džons više nego uobičajeno. Nvora je šutirao koliko je potrebno. U odbrani je takođe bio bolji. Batler je ubacio neke kritične lopte. Onu zadnju krajem treće deonice koja ih je dotukla. Odželej takođe. Svi su dali doprinos. Kremer igra slabije nego što se očekivalo. Davidovac je odigrao utakmicu... Dao je tri poena, ali toliko dobar posao je napravio, bio je važan osvajao ničije lopte. Dodao, asistirao, igrao odbranu na niskom postu, grešku nije napravio i ne znam odakle ga je navaro izvukao. Ja mislim da je i Navaro čuo, ne može da igra sa 12 igrača, Džons je igrao duže, iako je poenterski igrao slabije, igrao je duže jer je ekipa igrala dobro. Potreban je vođa u tim momentima.

Govorio je i o igri rivala, a pomenuo i Partizan.

- Fantastična pobeda Zvezde ali moram da je malo umanjim nisam očekivao ovakav Dubai, van vremena i prostora. 58 poena su dali u meču, to više niko neće da ih natera do kraja lige. U toliko je ova pobeda Zvezde veća. Sada svi zvezdaši sa optimizmom čekamo meč sa Asvelom iako je Asvel pobedio u Parizu. Ne tako kako je Partizan razbio Pariz, odučio ih je od košarke. Hifi je bio tragičar, a pre toga je bio prvi koji je dao 30 poena u Evroligi - zaključio je Đurović