Navaro blista posle Dubaija, posebno je nahvalio Davidovca: "Sve dok se žrtvuju na terenu..."

Mislim da smo odigrali veoma dobru odbranu, bili smo čvrsti i disciplinovani, istakao je strateg Crvene zvezde.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde odigrali su najbolju utakmicu ove sezone i savladali Dubai u četvrtom kolu Evrolige, u "Koka-kola areni" (77:58).

Mogao je da bude zadovoljan stateg kluba sa Malog Kalemegdana Ibon Navaro izdanjem svojih izabranika, što je potvrdio u izjavi za kamere Evrolige posle meča.

- Bila je prilično spora utakmica u celini, ali uspeli smo da je privedemo kraju u svoju korist. Kao što sam rekao na početku, morali smo da kontrolišemo osnovne stvari i držimo se svojih standarda.

Odigrali su crveno-beli fantastičnu defanzivnu utakmicu, o čemu dovoljno govori samo 58 poena domaćina.

- Mislim da smo odigrali veoma dobru odbranu, bili smo čvrsti i disciplinovani. Malo smo popravili balans u defanzivnom skoku. Oni su na poluvremenu imali čak 37 odsto uhvaćenih ofanzivnih skokova, ali uspeli smo da odgovorimo na to - istakao je Španac i dodao.

- Ulazili smo u reket, izborili se za slobodna bacanja i, uprkos tome što nas nije služio šut za tri poena, uspeli smo da zadržimo prednost koju smo stekli početkom treće četvrtine i sačuvamo je do kraja.

O niskoj petroci.

- Imali smo Semija Odželeja na pet. To nije bila naša odluka, to je oabveza. Imamo samo Izundua na petici. Nema druge šanse. Ali, znate... Semi je ratnik, on će raditi sve što treba da uradi zap obedu tima. On će igrati na svim pozicijama, biće i na klui i bodriti igrače. On je igrač kojeg uvek želite u timu.

Nismo do ove utakmice gledali Dejana Davidovca u crveno-belom dresu ove sezone, a večeras je bio itekako koristan.

- Dosta nam je nedostajao, on je igrač sa velikim IQ. On je pametan. Zna šta treba da radi. On nekad zaboravi stvari jer nije bio toliko s nama na treninzima, ali popravi to. Za ovaj tim, potrebni su nam takvi igrači, sa što manje emocija.

Na kraju, Navaro je imao poruku za igrače.

- Mislim da košarka pripada igračima, pripada košarkašima. Ona ne pripada trenerima, rekao sam im. Oni mogu da igraju i dobro i loše. Sve dok se žrtvuju na terenu, sve dok igrjau, njima pripada košarka. Ne meni. Oni će nas dovesti dokle mogu, košarka pripada njima. Ne znam, ne slušam, ne čitam o tome. Odlično je kad prihvataju vaše ideje. Nekad postoje i performansi kad mislite da vas ne slušaju. Sve je to proces. To nije o meni, mojim idejama, filozofiji... To je o košarci. Zato što mogu da igraju to zbog talenta, atleticizma, ne zbog mene.

Crveno-beli su sada na dve pobede i isto toliko poraza u elitnom takmičenju, a za dva dana čeka ih duel sa ekipom Budućnosti iz Podgorice u ABA ligi. Zatim sledi duplo evroligaško kolo i utakmice sa Asvelom u Vilerbanu i Parizom u Beogradu.

Standings provided by Sofascore