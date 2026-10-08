Šok za igrače i navijače: Žalgirisu se pokvario avion pred gostovanje Barseloni

Šok za igrače i navijače Žalgirisa.

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Žalgiris je završio poslednji trening u Kaunasu i spremio se za Barselonu, ali je plan puta zastao na aerodromu. Tehnički kvar aviona odložio je let, pa su košarkaši i navijači koji putuju sa njima morali da sačekaju zamensku letelicu iz Vilnjusa.

Kako je saopštio litvanski klub, problem je otkriven pre ukrcavanja. Najpre je pokušano otklanjanje kvara, a zatim je pronađeno brže rešenje – da iz prestonice stigne drugi avion istog tipa i preveze ekipu u Španiju.

Meč je na programu u petak od 20.30 časova, a velikan iz Litvanije ima skor od jedne pobede i dva poraza, dok je Barselona na skoru od dve pobede i jednog poraza.