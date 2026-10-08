"Skroz su različiti karakteri!" Nikolo Meli o Jasikevičijusu i Obradoviću

Italijanski košarkaš, Nikolo Meli, govorio je za medije pred gostovanje njegovog Fenera ekipi Panatinaikosa.

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U razgovoru za grčki Atletiko se dotakao razlike između dva trenerska velikana Šarasa Jasikevičijusa i Željka Obradovića. Pokušao je da uporedi i pronađe sličnosti, iako je pred sobom imao zahtevan posao.

- Uvek je veliki izazov kada se suočavate sa Panatinaikosom. Generalno, isto važi za svaki tim Željka Obradovića. Veoma je zanimljiva kombinacija koja je nastala sa Panatinaikosom i Obradovićevim povratkom. Željko je proveo mnogo godina u Atini, ali je naravno sada potpuno drugačija era, sa drugim igračima i okolnostima, i ovo će sigurno biti veoma teška utakmica - rekao je Meli.

Nastavio je u dahu…

- Mogu da govorim samo o svojim ličnim iskustvima tokom dve godine koje sam proveo sa Željkom. To su bile dve dobre sezone, iako nismo uspeli da osvojimo evropsku titulu. Sa njim sam imao dobre trenutke, i na terenu i van njega. Ne znam šta bih rekao o njegovoj auri, ali igrati za njega je neverovatno iskustvo za jednog košarkaša.

Objasnio je glavnu i uvek primarnu vodilju kod Obradovića.

- Najvažnija lekcija koju sam od njega naučio jeste da uvek moram naporno da radim. Na kraju dana, ono što se računa jeste pobeda. Željko uvek želi da pobedi i uradiće sve da to ostvari.

Jasikevičus je sa druge strane takođe veoma autentičan.

- Šaras i Obradović su različiti karakteri. Krenuli su različitim putevima i njihove karijere nisu se razvijale na isti način. Očigledno je da je i košarka drugačija u odnosu na prethodne godine. Imaju neke zajedničke karakteristike, ali trebalo bi mi mnogo vremena da vam ih sve objasnim. Najizraženije su posvećenost detaljima i to što vas pritiskaju sve dok ne dođete do svojih granica.

Mnogo je učinio u svojoj bogatoj karijeri, ali Meli se nada da će štikilrati još jedan cilj.

- Više bih voleo da osvojim zlatnu medalju sa Italijom nego još jednu triplu krunu sa Fenerbahčeom. Uspeh sa reprezentacijom nedostaje u mojoj karijeri. Obožavam Fener, ali sa Italijom nikada nisam osvojio ništa. Nismo imali dovoljno sreće da to ostvarimo. Kada predstavljate svoju domovinu, to je osećaj koji se ne može opisati. Kada je Poceko otišao, bilo je mnogo emocija, jer je on osoba koja ti na ljudskom nivou daje sve što ima. Delili smo lepe trenutke, ali sve je to deo posla. Zahvalan sam na svemu što smo zajedno proživeli.

Na kraju se dotakao aktuelne sezone i favorita.

- Fenerbahče želi da ode na Fajnal for, kao i Panatinaikos, Olimpijakos, Real Madrid i svi veliki timovi. Sezona je ogromna, nadam se da ćemo uspeti, ali ne dajem prognoze.