Košarka

Zvezda dobila jednu lošu i dobru vest pred Dubai

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 10. 2026. u 17:30

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Košarkaši Crvene zvezde gostuju Dubaiju u Evroligi, a za crveno-bele stigla je pred susret jedna dobra i jedna loša vest.

Звезда добила једну лошу и добру вест пред Дубаи

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crveno-beli su pred utakmicu 4. kola dobili dve vesti. 

Prva je dobra, reč je o reprezentativcu Srbije, Ognjenu Dobriću. Popularni "Šegi" bio je upitan pred meč zbog povrede, ali je izašao na zagrevanje. 

Dok će drugi reprezentativac naše zemlje Nikola Đurišić ovaj meč propustiti. 

Sve najnovije informacije o meču, Crvenoj zvezdi, Evroligi, Partizanu možete da pratite na našem portalu. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

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