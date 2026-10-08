Zvezda dobila jednu lošu i dobru vest pred Dubai
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Dubaiju u Evroligi, a za crveno-bele stigla je pred susret jedna dobra i jedna loša vest.
Crveno-beli su pred utakmicu 4. kola dobili dve vesti.
Prva je dobra, reč je o reprezentativcu Srbije, Ognjenu Dobriću. Popularni "Šegi" bio je upitan pred meč zbog povrede, ali je izašao na zagrevanje.
Dok će drugi reprezentativac naše zemlje Nikola Đurišić ovaj meč propustiti.
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