"Zvezda nema igru, bilo bi čudo da pobede u Dubaiju! Očekuje nas teško veče"

Iskusni stručnjak ponovo je bez dlake na jeziku govorio o večitim rivalima, pre svega o Crvenoj zvezdi.

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Veoma teško veče očekuje Vlade Đurović za dva srpska predstavnika u Evroligi, a posebno je skeptičan kada je u pitanju Crvena zvezda. Iskusni košarkaški stručnjak smatra da bi za crveno-bele pobeda na gostovanju Dubaiju bila pravo iznenađenje, dok ni Partizanu ne daje mnogo razloga za optimizam pred duel sa Real Madridom.

Zvezda će od 18.00 igrati u Dubaiju, a Partizan u 20.45 izlazi na teren u Madridu. Upravo uoči tih utakmica Đurović je govorio o problemima koje vidi u igri crveno-belih. Sve ovo dolazi posle 1:2 u Evroligi i poraza na startu ABA lige od FMP-a, prvi put posle 15 godina.

Kao jednu od najvećih mana izdvojio je činjenicu da ekipa, prema njegovom mišljenju, još nema jasno definisanog lidera. Posebno mu smeta status Krisa Džonsa, za koga smatra da nema dovoljno poverenja trenera.

- Zvezda, po meni, nema pravu igru, i dalje pokušavaju da nađu jednog drugog. Zvezda nema vođu. Džons nema tretman kod trenera, kad pogreši jedanput ili njegov igrač da koš, odmah…

Đurović se zatim osvrnuo i na Čimu Monekea, koji ima najveću minutažu, ali smatra da bi isti kriterijum morao da važi i za ostale igrače koji bi trebalo da preuzmu lidersku ulogu.

- Najviše minuta ima Moneke, ali on ima pravo i da pogreši i da ne skoči, ali on može da ostane. Ne može da ima takav tretman igrač koji bi trebao da bude vođa. Ne postoji nijedan drugi bez njega. Nema dobre ekipe, nema dobrog stada i dobrog čopora koji nema svog vođu.

Kada je procenjivao šanse oba tima u četvrtom kolu Evrolige, Đurović nije krio da predstoje zahtevne utakmice.

- Nisam nešto naročito raspoložen jer znam s kim igra Zvezda, a znam i s kim igra Partizan. Očekuje nas teško veče. Za mene je čudo da Zvezda pobedi večeras - rekao je Vlade Đurović na TV Arena sport.