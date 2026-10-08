Košarka

UBEDLJIVE „MALENE“: Druga prvenstvena pobeda košarkašica Kraljeva

Goran Ćirović

08. 10. 2026. u 10:04

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Košarkašice Kraljeva ostvarile su drugu pobedu u šampionatu Srbije i posle tri odigrana kola zauzele treće mesto na tabeli Prve ženske lige.

УБЕДЉИВЕ „МАЛЕНЕ“: Друга првенствена победа кошаркашица Краљева

G.Šljivić (arhiva)

Popularne „malene“ su u hali sportova na Ibarskom keju pred svojim navijačima ubedljivo savladale Novosadsku ŽKA – 74:53 (21:12, 16:11, 24:16 i 13:14). Najefikasnija u domaćem sastavu bila je Mirijam sa 23 poena, Dinčić je postigla 12, dok su Živković i Davinić dodale po 11. Kod gošći najefikasnija je bila Jovančević sa 18 poena, a Marčeta je postigla 10.

U četvrtom kolu, koje je na programu predstojećeg vikenda, Kraljevčanke u nedelju očekuje gostovanje Dugi u Šapcu, dok će ŽKA u Novom Sadu ugostiti Partizan.

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