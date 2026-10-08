UBEDLJIVE „MALENE“: Druga prvenstvena pobeda košarkašica Kraljeva
Košarkašice Kraljeva ostvarile su drugu pobedu u šampionatu Srbije i posle tri odigrana kola zauzele treće mesto na tabeli Prve ženske lige.
Popularne „malene“ su u hali sportova na Ibarskom keju pred svojim navijačima ubedljivo savladale Novosadsku ŽKA – 74:53 (21:12, 16:11, 24:16 i 13:14). Najefikasnija u domaćem sastavu bila je Mirijam sa 23 poena, Dinčić je postigla 12, dok su Živković i Davinić dodale po 11. Kod gošći najefikasnija je bila Jovančević sa 18 poena, a Marčeta je postigla 10.
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