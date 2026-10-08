Evo kad i gde uživo možete da gledate Tv prenos meča Dubai - Crvena zvezda

NASTAVLjA se Evroliga. Od srpskih klubova na terenu će najpre bti Crvena zvezda!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crveno-beli gostuju Dubaiju u 4. kolu, a direktan prenos ove utakmice možete pratiti na kanalu Arena premium 1.

Utakmica Dubai - Crvena zvezda igra se ovog četvrtka od 18 časova u "Koka kola areni" u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Podsetimo, tim iz Beograda u ovaj meč ulazi sa učinkom 1-2, dok je ekipa Ćavija Paskvala na 2-1.

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