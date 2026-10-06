Potez o kom bruji NBA svet: Luka Dončić izuo Sabonisa (VIDEO)
Majstorija Slovenca
Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su Sakramento Kingse u predsezonskom meču rezultatom 127:103, ali rezultat je ostao u potpunoj senci magije koju je priredio Luka Dončić.
Slovenački as je još jednom pokazao zašto nosi status jednog od najvećih mađioničara svetske košarke, a njegova "žrtva" ovog puta bio je as Kingsa, Domantas Sabonis.
Igrala se druga četvrtina kada je Dončić preuzeo loptu na krilu, našavši se „jedan na jedan“ protiv litvanskog gorostasa. Usledio je Lukin prepoznatljivi „step-bek“ i dribling koji je toliko izbacio Sabonisa iz ravnoteže da je Litvanac bukvalno izleteo iz patike!
Dok je zbunjeni Sabonis pokušavao da shvati šta se dogodilo na parketu, Dončić je mirno naciljao i pocepao mrežicu iza linije 7,24, a zatim uz osmeh prstom pokazao na Sabonisovu patiku koja je ostala da leži na terenu.
- Neko je bacio patiku - zbunjeno je uzviknuo komentator u direktnom prenosu, pre nego što su u ponovljenom snimku shvatili da je reč o Sabonisovoj obući.
Dončić je meč završio sa 21 poenom uz limitiranu minutažu, pokazavši da u novu sezonu ulazi u vrhunskoj formi.
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