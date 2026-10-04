Niš poražen na startu KLS

Niš je, na otvaranju debi sezone u Košarkaškoj ligi Srbije, poražen od odlične ekipe Hercegovca – 65:75.

FOTO: KK Niš

Gosti iz Gajdobre su, pre svega, sjajnom odbranom neutralisali veći deo niškog ofanzivnog arsenala i zasluženo odneli bodove iz Niša. . Statistika kaže da su u svim vodećim parametrima igre, osim u procentu ubačenih penala, gosti bili bolji tim, ali Nišlije imaju čime da se ohrabre iz ovog meča.

Hercegovac je mnogo bolje počeo. Razleteli su se gosti po parketu „Duška“, Nišlije su bile malo nervozne, promašile su prva tri šuta sa distance 6.75 i već posle 2:15 igre na semaforu je stajalo 0:8, uz šest poena Jovanovića, pa je trener Josić zatražio tajmaut.

Prve poene za Niš u KLS postigao je Mihailo Todorović posle sjajnog dodavanja Đorđevića za 2:8, ali i dalje je domaći tim imao puno problema u napadu, obruči su bili "preuski", pa je trojkom Mengama Hercegovac stigao do dvocifrene prednosti – 4:14. Na kraju prve četvrtine bilo je 8:18, Niš je za tri poena šutirao 0/9, Hercegovac je imao osam skokova viška.

Josić je tada posegnuo za igrom sa dva pleja, Nišlije su se ubrzale, Stefanović je pogodio trojku, Marjanović iz kontre i domaćin je prišao na 13:18. Odapeo je Stefanović još jednu, potom sjajno spojio Ilića sa zicerom i Niš se potpuno razbudio. Đonlić je ubacio flouter, a Petrović sa penala doneo prvo izjednačenje – 22:22.

Nišlije su probile tremu i što je utakmica odmicala, bivale su sve čvršće u odbrani, a proradio je i napad, ali ni Hercegovac nije popuštao, naročito Pavle Stepanović, rođeni Nišlija, koji je u prvom poluvremenu bio jedini dvocifreni igrač na terenu, videli smo 10 njegovih poena. Na poluvremenu – egal 34:34.

Drugo poluvreme ponovo počinje boljom igrom gostiju, koji su odlično obavljenim defanzivnim zadacima dobro zatvorili sve prilaze svom košu, a u napadu bile raznovrsne, pa je Vujošević trojkom doneo velikih 36:49 timu iz Gajdobre. Gosti su zaista demonstrirali odličnu odbranu, Nišlije su teško uspevale da ih probiju, otuda su procenti njihovog šuta bili baš loši – 4/24 iznosio je odnos pokušaja i datih trojki domaćeg tima. Na kraju trećeg kvartala Hercegovac je imao ogromnih 16 poena prednosti – 43:59.

Krenule su Nišlije odlučno u poslednju četvrtinu. Đonlić je pogodio iz ulaza, Lugić ispod koša, a odlični Stefanović trojku i serijom 7:0 domaćin je ponovo bio u jednocifrenom minusu – 50:59.

Uspeo je Hrecegovac potom da zaustavi poniranje, ali Nišlije su nastavile da pritiskaju i sa par oduzetih lopti i kontranapada stignu do 58:65 na 4:44 do kraja. Đonlić potom odapinje trojku za 61:65, probudila se i publika u „Dušku“, ali nalet domaćina prekida Grubor košem iz okreta uz dodatni penal i Hercegovac je odoleo. Do kraja je Niš pokušavao da makar zakuva u završnici, ali u tome nije uspeo pa je Hercegovac slavio u „Dušku“ 75:65.

Vladimir Đorđević, košarkaš Niša:

– Čestitam ekipi Hercegovca na pobedi. Smatram da su imali više želje nego naš tim. Otvorili su utakmicu sa 8:0, a mi smo onda čitavo poluvreme pokušavali da se vratimo iz minusa i to je dovelo do velike potrošnje, što se videlo i u trećoj četvrtini. Poraz je došao kao rezultat loših startova prvog i trećeg kvartala. Ostaje nam da iz ove utakmice izvučemo pouke, da se što bolje spremimo za Zlatibor, a nadam se da će i dvojica kapitena – Stamenković i Stevanović da se oporave i priključe nam se…

Milan Josić, trener Niša:

– Čestitam ekipi Hercegovca na pobedi, mislim da je apsolutno zaslužena. Rekao sam momcima već sad u svlačionici da sam zadovoljan, nema razloga da ne bude tako. Prva nam je utakmica u Košarkaškoj ligi Srbije, nekim igračima je debi u prvom timu, neki se vraćaju u nju posle dugog niza godina… Možda smo imali i mali pritisak, usled brojnosti publike koja je došla da nas podrži, pa je možda to razlog za onako loš početak. Naša želja se pokazala i kroz broj šuteva za tri poena, mislim da je to rekord u svim utakmicama koje smo igrali do sada. Da smo malo bili strpljiviji možda bi i procenti bili bolji. Nastavljamo dalje, moramo da se priviknemo i na ovaj kriterijum suđenja, dali smo protivniku i mnogo slobodnih bacanja, oni su to, kao iskusna ekipa, realizovali u visokom procentu i to im je davalo neko samopouzdanje. Mi svakako moramo da budemo strpljiviji i u napadu i u odbrani, moramo da verujemo da smo na dobrom putu, da nastavimo da radimo kao i do sada i verujem da ćemo uvideti gde smo grešili…