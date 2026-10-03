Košarka

Duel Endesa lige odložen zbog vremenskih neprilika u Španiji!

В.М.

03. 10. 2026. u 19:12

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Drugo kolo španske Lige Endesa neće biti završeno prema prvobitnom rasporedu, pošto je utakmica između Huventuda i Andore odložena zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Дуел Ендеса лиге одложен због временских неприлика у Шпанији!

FOTO: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Susret je trebalo da bude odigran danas u Badaloni, ali je zbog loše vremenske prognoze i procene da bi održavanje utakmice moglo da ugrozi bezbednost učesnika odlučeno da se kompletan program u kompleksu Olimpik privremeno obustavi.

Novi termin za utakmicu Huventuda i Andore je 14. oktobar od 20 časova, dok lokacija ostaje nepromenjena.

Vremenske neprilike uticale su i na ostale događaje planirane u kompleksu. Do sutra u 14 časova neće biti održavane utakmice mlađih kategorija, dok je odložen i duel ženske Lige Femenina Čelendž između Huventuda i Valensije B.

Taj susret je prvobitno bio zakazan za sutra u 12.30, ali će se prema novom rasporedu igrati u sredu, 7. oktobra, od 20.15.

Klub je odluku doneo prvenstveno vodeći računa o bezbednosti igrača, stručnih štabova, zaposlenih i svih ostalih učesnika, zbog čega je kompletan sportski program u Olimpiku privremeno suspendovan.

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