KK Crvena zvezda: Motli mora na pauzu, trio ponovo u stroju
Oglasili se iz KK Crvena zvezda.
Crvena zvezda pred početak ABA lige ima loše vesti o Džonatanu Motliju, ali i dobre kada je reč o Nikoli Đurišiću, Dejanu Davidovcu i Patriku Boldvinu.
Nakon urađene detaljne dijagnostike, medicinski tim KK Crvena zvezda utvrdio je da je centar Džonatan Motli povredio mišić prednje lože tokom utakmice sa Anadolu Efesom u četvrtak uveče.
Ovakva povreda zahteva mirovanje i dalje lečenje, a lekarski tim kluba već sprovodi neophodne korake i mere, u rehabilitaciji i oporavku centra.
Javnost će blagovremeno biti obaveštena o povratku na terenu Džonatana Motlija.
Nikola Đurišić, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin počeli su u subotu sa timskim treninzima 5 na 5 i na raspolaganju su treneru Navaru za sve dalje aktivnosti - stoji u objavi Zvezde.
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