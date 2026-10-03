Košarka

KK Crvena zvezda: Motli mora na pauzu, trio ponovo u stroju

Filip Milošević

03. 10. 2026. u 14:04

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Oglasili se iz KK Crvena zvezda.

КК Црвена звезда: Мотли мора на паузу, трио поново у строју

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda pred početak ABA lige ima loše vesti o Džonatanu Motliju, ali i dobre kada je reč o Nikoli Đurišiću, Dejanu Davidovcu i Patriku Boldvinu.

Nakon urađene detaljne dijagnostike, medicinski tim KK Crvena zvezda utvrdio je da je centar Džonatan Motli povredio mišić prednje lože tokom utakmice sa Anadolu Efesom u četvrtak uveče.

Ovakva povreda zahteva mirovanje i dalje lečenje, a lekarski tim kluba već sprovodi neophodne korake i mere, u rehabilitaciji i oporavku centra.

Javnost će blagovremeno biti obaveštena o povratku na terenu Džonatana Motlija.

Nikola Đurišić, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin počeli su u subotu sa timskim treninzima 5 na 5 i na raspolaganju su treneru Navaru za sve dalje aktivnosti - stoji u objavi Zvezde.

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