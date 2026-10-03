Košarka

Oglasio se Janakopulos - i to na srpskom jeziku!

Filip Milošević

03. 10. 2026. u 10:21

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Prijateljstvo između Janakopulosa i Obradovića nastavlja da raste.

Огласио се Јанакопулос - и то на српском језику!

Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Najtrofejniji evropski trener, Željko Obradović, ovog leta se vratio u Panatinaikos nakon više od jedne decenije i tako podigao zeleni deo Atine na noge.

Evroligu je krenula. Izabranici bivšeg trenera Partizana, baš kao beogradski crno-beli i još dve ekipe ne znaju za poraz nakon tri odigrana kola u najelitnijem evropskom takmičenju.

U sva tri duela je Panatinaikos bio ubedljiv što ga postavlja na prvo mesto tabele Evrolige, a posle svega javio se i kontroverzni vlasnik Panatinaiksa - Dimitris Janakopulos, koji jednostavno obožava Žoca i ne krije to na društvenim mrežama.

Još jednom mu je izrazio zahvalnost što se vratio u Atinu, ovog puta je to uradio na srpskom jeziku:

- Hvala ti što si nas podsetio kako je biti nepobediv - napisao je Janakopulos.

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