Dušan nije pomogao Dušanu: Vlahović bodrio Alimpijevića! Crno-belima presudio bivši kapiten Partizana!
Katalonci neumoljivi protiv tima iz Istanbula.
Košarkaši Bešiktaša poraženi su u 3. kolu Evrolige od Barselone rezultatom 82:95 (17:25, 23:27, 22:25, 20:18).
Ovim trijumfom španski tim je pretekao rivala iz Istanbula na tabeli, pošto Katalonci sada imaju skor 2-1, dok su izabranici Dušana Alimpijevića na 1-2.
Barselona će u narednom, četvrtom kolu Evrolige dočekati Žalgiris, dok će Bešiktaš gostovati Baskoniji.
Samo na početku odolevao je domaćin razigranim gostima, u čijim redovima je blistao Kevin Panter. Bivši kapiten Partizana je bio najefikasniji sa 16 poena, jedan manje dodao je Umodža Gibson, a po 11 su dali Nkamua i Balcerovski.
Kod Alimpijevićevog sastava, Skoti Vilbekin je izdominirao sa 17 poena.
Do rezultata 8:7, a onda je Barselona serijom 0:13, stekla dvocifrenu prednost (8:20), koju više nije ispuštala do kraja meča. Već do prve male pauze, gosti su vodili 25:17.
Bešiktaš je drugi kvartal otvorio serijom 5:0 i smanjio na 22:25, međutim, usledio je novi odgovor španskog giganta, koji je na poluvreme otišao sa prednošću 52:40.
Išao je plus Katalonaca i na 15 poena viška (62:77), posle trećeg kvartala, dok je poslednja četvrtina predstavljala rutinsko odrađivanje posla.
Ni podrška najvećeg pojačanja FK Bešiktaš, srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića, iz prvih redova nije pomogla njegovom imenjaku sa trenerske klupe turskog tima i selektoru Srbije, Dušanu Alimpijeviću.
Vlahovića su fanovi dočekali ovacijama, ali na kraju ipak nije imao razlog da se raduje.
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