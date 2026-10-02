Počela je ABA liga - Konačno! Meč u Čačku ispunio očekivanja

Trijumf kluba iz Bosne i Hercegovine na premijeri regionalnog takmičenja.

FOTO: Borac Mozzart/Dusko Radisic

ABA liga je konačno počela, a prvi meč nove sezone doneo je pobedu Širokog na gostovanju Borcu u Čačku - 87:81.

Gosti su imali utakmicu u svojim rukama, pošto su tokom treće četvrtine uspeli da izgrade čak 19 poena prednosti. Borac je, međutim, uspeo da se vrati u meč i u završnici nekoliko puta priđe na samo jedan posed.

Domaćin je tako dobio priliku da napravi potpuni preokret, ali Široki je uspeo da odbije poslednje nalete i sačuva prednost do kraja. Meč je ujedno bio prvi odigrani u takmičenju, nakon što je uvodno kolo prethodno odloženo zbog neslaganja između sudija iz regiona, konkretno Srbije i Hrvatske, i čelnika lige.

Borac je predvodio Spir sa 21 poenom i sedam skokova, dok je Novak završio utakmicu sa 16 poena i osam uhvaćenih lopti. Čarapić je ubacio 12, a Jošilo 11 poena, uz četiri skoka.

U pobedničkom sastavu najefikasniji je bio Luis sa 19 poena, dok je Persons postigao 18 i imao šest skokova i četiri asistencije.