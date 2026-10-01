KK Niš u subotu debituje u KLS! Nišlije spremne za visoke domete

Košarkaši Niša održali su otvoreni dan za niške medije pred početak nove sezone u kojoj će debitovati u KLS.

FOTO: KK Niš

Tokom zvaničnog slikanja za sajt kluba igrači i članovi stručnog štaba odgovarali su na pitanja medija.

Članovi kluba najpre su se osvrnuli na pripremni period, koji je trajao neuobičajeno dugo – gotovo dva meseca. Niš je tokom predsezone odigrao pet kontrolnih utakmica, uz četiri pobede i jedan poraz.

Nišlije su najpre u Skoplju savladale Feniks rezultatom 96:39, potom su u Kraljevu bile bolje od Sloge – 88:69. Na Zlatiboru je Niš odigrao još dva susreta. Prvo je savladao ABA 2 ligaša Primorje iz Herceg Novog sa 77:68, dok je u drugom meču poražen od takođe ABA 2 ligaša i aktuelnog šampiona KLS-a, Zlatibora, rezultatom 102:69. Generalnu probu pred početak prvenstva Niš imao je prošlog vikenda, kada je u jedinoj pripremnoj utakmici odigranoj u Nišu savladao Radnički iz Kragujevca sa 76:73.

FOTO: KK Niš



Predsednik kluba Dušan Knežević istakao je da mu je posebno drago što su Košarkaški savez Srbije i Košarkaška liga Srbije rešili nesuglasice i što će prvenstvo početi prema planu, a potom govorio o očekivanjima pred početak nove sezone.

– Iskreno, svi u klubu osećamo veliko olakšanje posle današnjih vesti o dogovoru i sada možemo da se koncentrišemo samo na teren i takmičenje. Baš se radujemo početku sezone u prvom rangu srpske košarke, mislim da je ovo velika stvar i za grad i za sve ljubitelje košarke u Nišu. Kad se setim da smo pre samo tri godine imali situaciju da nemamo ni prvoligaša ni drugoligaša, a da je šest niških klubova igrali u Srpskoj ligi, rekao bih da je ovo veliki napredak za nišku košarku. Sezona pred nama je veliki izazov za sve strukture kluba, ali verujem da ćemo mu odgovoriti na pravi način i da ćemo imati čime da se ponosimo u maju naredne godine – rekao je Knežević okupljenim novinarima.

Knežević je na kraju poručio da veruje da se niška publika uželela dobre košarke i pozvao navijače da pruže podršku ekipi Niša, uz očekivanje da će im se tim na najbolji način odužiti.

FOTO: KK Niš



Trener Niša Milan Josić zadovoljan je radom ekipe tokom pripremnog perioda i veruje da njegov tim spreman dočekuje početak takmičenja. Istovremeno, istakao je želju da Niš tokom sezone igra atraktivnu i dopadljivu košarku.

– Nišlije imaju tradiciju gledanja košarke kroz Kup koji se gotovo svakog februara održava u Nišu. Nadam se da ćemo ih mi animirati da puno češće dolaze na košarku – kroz naše igre, rezultate, ponašanje, atmosferu koju gradimo još od prošle sezone. Izborili smo se za solidan broj gledalaca prošle u prošlogodišnjem takmičenju, nadam se da će ih sada, kada igramo u znatno jačoj konkurenciji, biti još više – rekao je Josić na susretu sa novinarima.

Šta je ono što u ovom trenutku najviše odlikuje ekipu koju trenira – upitali su novinari Josića na jučerašnjem “brifingu”:

– Mi radimo puno na toj kolektivnoj košarci. Lopta se ne zadržava previše kod jednog igrača, svi učestvuju u igri u oba pravca, nema individualizma. Dosta smo vodili računa i o tome kakvi su kao ljudi i kao celina i mislim da sve to ide u dobrom pravcu, da smo kompaktni kao celina i da i petorka na terenu i ona sedmorica na klupi dišu kao jedan – kaže Josić.



Trener Nišlija je zadovoljan obavljenim poslom u predsezoni, ali je svestan da iskušenja tek dolaze:

– Mislim da mi potpuno spremni ulazimo u sezonu. Naravno, ono što nas sada čeka je znatno zahtevnije od utakmica koje smo odigrali u okviru priprema. Najvažnije je da se adekvatno prilagodimo ekipama koje su tu godinama, nešto drugačijem načinu suđenja i promenama u pravilima, ali vidim da igrači jedva čekaju da liga počne, njihov motiv je ogroman, a današnja informacija kojom su dobili potvrdu da ćemo u subotu sigurno istrčati na teren im samo daje i dodatni impuls – kaže Josić.



Igrači Niša bili su dobro raspoloženi tokom Media Daya i vidljivo je da sa nestrpljenjem očekuju početak takmičenja. Nikola Đonlić je jedno od petorice pojačanja niškog tima. Iskusni plejmejker godinama je bio uzdanica Pirota, a sada će biti glavni organizator igre KK Niš. Kaže da u timu vlada izuzetna atmosfera i da će to svakako biti jedan od aduta ekipe:

– Iskreno, prijatno sam iznenađen odnosima koji vladaju u svlačionici. Momci su me sjajno prihvatili, sa nekima od njih sam ranije igrao zajedno, sa većinom sam bio rival na terenu. Brzo sam se prilagodio, uz njihovu veliku pomoć, tako da imam samo reči hvale i za saigrače i za stručni štab. Nadam se da ćemo imati dobru sezonu, da će nas povrede mimoići i da ćemo uspeti da ispunimo neke naše ciljeve – rekao je Đonlić na danu posvećenom druženju sa novinarima.

Prvi protivnik Nišlija biće Hercegovac iz Gajdobre, ekipa koja je prošle sezone završila kao drugoplasirana u KLS, odmah iza Zlatibora. Upravo ove dve ekipe biće prvi rivali Josićevom timu na startu sezone. Jasno je, stoga, da Niš na startu očekuje ozbiljno iskušenje, posebno imajući u vidu da je ekipi potrebno vremena da u potpunosti spozna i sopstveni kvalitet i mogućnosti.



– Oni su iskusna ekipa, sa proverenim igračima i nekolicinom stranaca koji će im, pretpostavljam, doneti željeni kvalitet. Prošle sezone su bili drugi u ligi, siguran sam da i u ovoj imaju visoke ambicije. Nisu baš najpoželjniji protivnik za start sezone, ali verujem da ćemo ovom izazovu odgovoriti na pravi način. Ogroman je naš motiv da se pokažemo, imamo i, verujem, dobru ekipu koja je pravi spoj mladosti i iskustva i nadam se da ćemo imati i veliku podršku publike, koja bi nam baš značila. Nadam se najboljem – kaže kapiten Niš Svetozar Stamenković.

Zbog zauzetosti Čaira, utakmica prvog kola KLS u kojoj će Niš dočekati Hercegovac iz Gajdobre igrać se u hali „Dušan Radović“. Utakmica je na programu u subotu od 16 časova.

Cena pojedinačne ulaznice iznosi 300 dinara, a karte će moći da se kupe na ulazu u halu „Dušan Radović“. Podsećamo, cena sezonske ulaznice za utakmice KK Niš MaxBet iznosi 4.000 dinara.