Košarka

Micić dominirao, Srbin poslao Real na dno tabele

Александар Илић
Aleksandar Ilić

01. 10. 2026. u 20:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Hapoela pobedili su večeras u Sofiji ekipu madridskog Reala rezultatom 102:98 (29:20, 34:23, 12:32, 27:23) u utakmici trećeg kola Evrolige.

Мицић доминирао, Србин послао Реал на дно табеле

Photo: Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial /

Najbolji u timu Hapoela bio je Elajdža Brajant sa 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija. Srpski košarkaš Vasilije Micić proveo je na terenu nešto više od 33 minuta, a za to vreme zabeležio je 22 poena i tri asistencije.


U ekipi Reala najbolji je bio Teo Maledon sa 26 poena, dok je Timote Luvavu-Kabaro dodao 21.
Košarkaši Hapoela su prvu četvrtinu dobili rezultatom 29:20, a posle prvog poluvremena bilo je 63:43 za ekipu iz Tel Aviva.


Hapoel je u 23. minutu imao vođstvo od 67:45, ali je Real serijom 25:3 u 28. minutu stigao do izjednačenja, 70:70. Treća četvrtina je završena rezultatom, 75:75.


Tim iz Tel Aviva je u 35. minutu stekao dvocifrenu prednost, 88:78. Hapoel je do kraja meča zadržao vođstvo i zasluženo je stigao do nove pobede u Evroligi.


 iz Tel Aviva je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležila dve pobede i poraz, dok Real ima učinak 0/3.


Košarkaši Hapoela će u narednom, četvrtom kolu Evrolige gostovati Valensiji, dok će Real dočekati Partizan.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"