Micić dominirao, Srbin poslao Real na dno tabele

Košarkaši Hapoela pobedili su večeras u Sofiji ekipu madridskog Reala rezultatom 102:98 (29:20, 34:23, 12:32, 27:23) u utakmici trećeg kola Evrolige.

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Najbolji u timu Hapoela bio je Elajdža Brajant sa 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija. Srpski košarkaš Vasilije Micić proveo je na terenu nešto više od 33 minuta, a za to vreme zabeležio je 22 poena i tri asistencije.



U ekipi Reala najbolji je bio Teo Maledon sa 26 poena, dok je Timote Luvavu-Kabaro dodao 21.

Košarkaši Hapoela su prvu četvrtinu dobili rezultatom 29:20, a posle prvog poluvremena bilo je 63:43 za ekipu iz Tel Aviva.







Tim iz Tel Aviva je u 35. minutu stekao dvocifrenu prednost, 88:78. Hapoel je do kraja meča zadržao vođstvo i zasluženo je stigao do nove pobede u Evroligi.



iz Tel Aviva je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležila dve pobede i poraz, dok Real ima učinak 0/3.



Košarkaši Hapoela će u narednom, četvrtom kolu Evrolige gostovati Valensiji, dok će Real dočekati Partizan.

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