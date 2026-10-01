Micić dominirao, Srbin poslao Real na dno tabele
Košarkaši Hapoela pobedili su večeras u Sofiji ekipu madridskog Reala rezultatom 102:98 (29:20, 34:23, 12:32, 27:23) u utakmici trećeg kola Evrolige.
Najbolji u timu Hapoela bio je Elajdža Brajant sa 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija. Srpski košarkaš Vasilije Micić proveo je na terenu nešto više od 33 minuta, a za to vreme zabeležio je 22 poena i tri asistencije.
U ekipi Reala najbolji je bio Teo Maledon sa 26 poena, dok je Timote Luvavu-Kabaro dodao 21.
Košarkaši Hapoela su prvu četvrtinu dobili rezultatom 29:20, a posle prvog poluvremena bilo je 63:43 za ekipu iz Tel Aviva.
Tim iz Tel Aviva je u 35. minutu stekao dvocifrenu prednost, 88:78. Hapoel je do kraja meča zadržao vođstvo i zasluženo je stigao do nove pobede u Evroligi.
iz Tel Aviva je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležila dve pobede i poraz, dok Real ima učinak 0/3.
Košarkaši Hapoela će u narednom, četvrtom kolu Evrolige gostovati Valensiji, dok će Real dočekati Partizan.
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