"Ovako više ne ide": Vlado Đurović imao jasnu poruku pred Zvezda - Efes

Crvena zvezda od 20 časova sastala se sa Efesom, a legendarni trener imao je šta da kaže pred meč.

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Srpski klub izgubio je uvodna dva meča, a sada imaju treću priliku da upišu trijumf.

Smatra čuveni Vlado Đurović da Zvezda mora da pobedi.

- Bio sam razočaran i ljut (posle Hapoela), pa sam onako nervozan rekao dosta toga lošeg i za igru, trenera, igrače Zvezde... Sada nema mesta kritici, sad se mora ekipa ujediniti i odigrati najbolju utakmicu ako misle da pobede Efes. Gledao sam meč Efes - Real u kojoj je Efes pobedio, video sam da su šutirali trojke 6/10 u prvom poluvremenu. Džejms, Lojd, Doužer, Šarić, Strazel... Svi mogu da pogode trojku, a može i Rasel koji je igrao u Mornaru - rekao je Đurović za TV Arena sport.

Istakao je da je Zvezda pod velikim pritiskom i da situacija ne može da bude teža.

- Odbrana mora da bude agresivna, sa mnogo energije, ako je potrebno i sa tučom. Dogorelo je do nokata i nema više nazad. Pribijeni smo uz zid i mora da se dobije. Bilo bi mnogo, mnogo neugodno ako bi se i ovaj meč izgubio. Zvezda ima kvalitet, samo da pokažemo da smo tim. Mislim da će proraditi malo i inat. Vidim da mnogi misle da preterujem, mada ne znam šta od toga što sam rekao nije istine.

- I da je umesto Efesa Olimpijakos ili PAO, to mora da se dobije. Zvezdini igrači ne mogu da se potcenjuju, to nije prva svetska kategorija, ali moraju ih svi respektovati. Trenere boli glava "kako da ih čuvaju, Batlera, Nvoru i nije lako igrati protiv Zvezde kad su igrači u formi, jedinstveni i zajedno... Svi kažu 'moramo da ostanemo zajedno' i Zvezda to mora da radi. Situacija ne može biti teža. Neću da dosipam so na ranu i ako izgubimo, moraju da se probude. Zato kritikujem, da bi se digli, da bi neko preneo izjave nekih ljudi i da se trgnu, jer ovako ne ide - poručio je Đurović.