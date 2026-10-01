Košarka

Penjaroja optimističan pred Bajern: Još jedan važan meč, nadam se da će nam naši navijači pomoći sutra

Vukašin Miljković

01. 10. 2026. u 13:40

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Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas pred utakmicu trećeg kola Evrolige da njegovu ekipu očekuje važan meč protiv Bajerna, istakavši da se "crno-beli" trude da napreduju iz dana u dan.

Пењароја оптимистичан пред Бајерн: Још један важан меч, надам се да ће нам наши навијачи помоћи сутра

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 20 časova ekipi Bajerna u Minhenu. "Crno-beli" su pre dva dana pobedili u gostima Pariz rezultatom 92:79, dok je Bajern poražen od Fenerbahčea 100:76.

- Pred nama je još jedna važna utakmica, a takođe i novo gostovanje. Bajern sada igra prvi meč kod kuće, ali se nadam da će nam naši navijači pomoći sutra. Bajern je ekipa koja je vrlo opasna i ima izuzetne šutere, a veoma su dobri i u pikenrol situacijama. Uvek žele da igraju u ritmu, tako da nas očekuje teška utakmica. Ipak, mi moramo da se trudimo da igramo zajedno i da budemo dobri u odbrani i napadu, kao i da napredujemo iz dana u dan - rekao je Penjaroja, a prenosi sajt kluba.

Izjavu je dao i Arijan Lakić koji je naveo da će ekipi biti potreban fokus tokom svih 40 minuta i dodao da očekuje podršku navijača na gostovanju.

- Protiv Pariza u prošlom kolu smo dali sve od sebe i trudili smo se da uradimo na terenu sve što smo imali u planu. Mislim da smo u tome uspeli, ali uz ogromnu podršku i energiju naših navijača, sa kojima smo zajedno uspeli da pariramo protivniku, a toj podršci se nadamo i protiv Bajerna. Što se tiče nas, ne smemo previše da se dižemo, idemo korak po korak. Bajern je odlična ekipa koja igra sasvim dobro, i verujem da rezultat koji su imali u prošlom kolu nije realan, tako da moramo da budemo spremni - poručio je Lakić.

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