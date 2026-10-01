Penjaroja optimističan pred Bajern: Još jedan važan meč, nadam se da će nam naši navijači pomoći sutra
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas pred utakmicu trećeg kola Evrolige da njegovu ekipu očekuje važan meč protiv Bajerna, istakavši da se "crno-beli" trude da napreduju iz dana u dan.
Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 20 časova ekipi Bajerna u Minhenu. "Crno-beli" su pre dva dana pobedili u gostima Pariz rezultatom 92:79, dok je Bajern poražen od Fenerbahčea 100:76.
- Pred nama je još jedna važna utakmica, a takođe i novo gostovanje. Bajern sada igra prvi meč kod kuće, ali se nadam da će nam naši navijači pomoći sutra. Bajern je ekipa koja je vrlo opasna i ima izuzetne šutere, a veoma su dobri i u pikenrol situacijama. Uvek žele da igraju u ritmu, tako da nas očekuje teška utakmica. Ipak, mi moramo da se trudimo da igramo zajedno i da budemo dobri u odbrani i napadu, kao i da napredujemo iz dana u dan - rekao je Penjaroja, a prenosi sajt kluba.
Izjavu je dao i Arijan Lakić koji je naveo da će ekipi biti potreban fokus tokom svih 40 minuta i dodao da očekuje podršku navijača na gostovanju.
- Protiv Pariza u prošlom kolu smo dali sve od sebe i trudili smo se da uradimo na terenu sve što smo imali u planu. Mislim da smo u tome uspeli, ali uz ogromnu podršku i energiju naših navijača, sa kojima smo zajedno uspeli da pariramo protivniku, a toj podršci se nadamo i protiv Bajerna. Što se tiče nas, ne smemo previše da se dižemo, idemo korak po korak. Bajern je odlična ekipa koja igra sasvim dobro, i verujem da rezultat koji su imali u prošlom kolu nije realan, tako da moramo da budemo spremni - poručio je Lakić.
Preporučujemo
Nikola Jokić u ponoć dobio brutalno pojačanje!
01. 10. 2026. u 07:06
Evo gde i kada možete gledati meč Nemačka - Srbija u Ligi nacija
01. 10. 2026. u 06:43
Teniski svet u neverici! Bio je najbolji na svetu , a sada pije 12 tableta dnevno
01. 10. 2026. u 06:33
ŠTA BI? Da li je Dušan Vlahović ovim potezom precrtao Srbiju?
01. 10. 2026. u 06:17 >> 08:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)