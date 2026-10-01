DŽordanov dres sa čuvene utakmice prodat za neverovatnu sumu novca

Ipak, i dalje nije apsolutan rekord

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Dres koji je legendarni Majkl Džordan nosio tokom treće utakmice finala NBA lige 1998. godine prodata je na aukciji za neverovatnih 12,26 miliona dolara, čime je postavljen novi rekord kada je reč o košarkaškim memorabilijama.

Dres sa brojem 23, koji je Džordan nosio 7. juna 1998. godine u utakmici protiv Jute Džez, prodat je preko aukcijske kuće „Jupiter“, digitalne platforme koju je osnovao muzičar Farel Vilijams.

Početna cena bila je 10 miliona dolara, a aukcija je završena jednom obavezujućom ponudom. Konačna cifra od 12,26 miliona dolara nadmašila je prethodni rekord koji je takođe držao Džordan. Njegova majica iz prve utakmice istog finala prodata je 2022. godine za 10,091 milion dolara.

Najbolji igrač pomenute utakmice bio je upravo Džordan, koji je meč završio sa 24 poena, tri skoka i dve asistencije za 43 minuta na parketu. Bulsi su na kraju osvojili šampionsku titulu pobedom u seriji 4:2.

Bila je to Džordanova šesta i poslednja NBA titula sa Čikagom, ali i završetak čuvene sezone „Last Dens“, poslednje zajedničke šampionske kampanje generacije koju su predvodili Džordan, Skoti Pipen i trener Fil Džekson.

Dres je dodatno vredan jer je, prema podacima aukcijske kuće, reč o jedinoj beloj Džordanovoj majici iz finala 1998. godine koja je do sada dospela na javno tržište. Na njoj se nalazi i NBA „Finals“ oznaka iz 1998. godine, a autentičnost je potvrđena još 2015. godine, uz naknadno povezivanje sa fotografijama sa utakmice.

Ipak, apsolutni rekord za sportski dres prodat na aukciji i dalje drži bejzbol legenda Bejb Rut. Njegova majica sa Svetske serije iz 1932. godine prodata je 2024. za 24,12 miliona dolara.