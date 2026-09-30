Partizan krenuo furiozno, ali ga čeka pakao: Ovo je oktobarski raspored, sve teže od težeg!
Crno-beli odlično otvorili evroligašku sezonu.
Košarkaši Partizana su sjajno započeli takmičenje u novoj sezoni Evrolige.
Izabranici Đoana Penjaroje imaju dve pobede iz toliko mečeva, a posle Olimpije Milano (92:76), slavili su sa istim brojem datih koševa protiv Parižana, uz samo tri manje primljena.
Sada crno-bele čeka novo gostovanje, Bajernu iz Minhena, već u petak, ali duel u SAP Gardenu je samo najava paklenog oktobarskog rasporeda koji čeka klub iz Humske.
Naime, 8. oktobra četa španskog stručnjaka ide na noge Real Madridu, dok u narednoj rundi dolazi Obradovićev Panatinaikos u Beogradsku arenu (13. oktobar). Samo dva dana kasnije, u novom "duplom kolu", Partizan se seli u Istanbul i igraće protiv Fenerbahčea.
Večiti derbi, prvi u ovoj sezoni, na programu je 22. oktobra kada će crno-beli ugostiti Zvezdu, koja je sa 0-2 krenula takmičenje, porazima od Žalgirisa i Hapoel Tel Aviva.
Za kraj oktobra predstoji još jedno duplo kolo, u kom Partizan ponovo ima dva gostovanja: Asvelu u Francuskoj (28. oktobar) i Žalgirisu u Kaunasu dva dana kasnije.
To praktično znači da će crno-beli samo dva puta u sedam mečeva biti domaćini. Veoma težak raspored čeka pulene španskog stručnjaka, gde su najveći izazovi Panatinaikos i Fenerbahče, najveći favoriti uz Olimpijakos za fajnal-for, ali je tu i večiti okršaj protiv Crvene
Dakle, Partizan će do početka novembra odigrati samo dve evroligaške utakmice kod kuće, dok će čak pet puta biti na strani. Pakleno težak raspored... Naročito kada se u obzir uzme i da crno-beli igraju protiv Fenera i PAO koji su među glavnim kandidatima za fajnal-for, te da ih čeka i gradski derbi sa Zvezdom.
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