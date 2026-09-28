Jokić otkrio sve! Srbin potpisuje novi ugovor sa Denverom, evo kada će se to desiti!
Najbolji košarkaš Nagetsa govorio na "medija danu" tima iz Kolorada.
Posle igranja za reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket i zasluženog odmora, Nikola Jokić se vratio u Denver.
Tokom "medija dana", najboljem igraču nekadašnjeg NBa šampiona, novinari su postavili više pitanja, a među njima se našlo i neizbežno produženje ugovora.
Srbin je po ko zna koji put dobio pitanje kada će staviti potpis na novu vernost Denveru, dok je Jokić otklonio sve dileme.
Naime, najbolji srpski košarkaš je samo potvrdio ono što se već mesecima najavljuje.
- Potpisaću sledeće godine, ako me žele...
Međutim, iščekivanje leta 2027. donelo bi ogromnu finansijsku razliku, naravno, u Nikolinu korist.
Naime, srpski centar bi tada mogao da potpiše petogodišnji ugovor vredan oko 360.000.000 dolara.
Time bio Jokić postao najplaćeniji igrač u istoriji NBA lige po ugovoru, pa je to razlog što Srbin želi da prolongira odluku na još godinu dana.
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