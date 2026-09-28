Doskorašnji igrač Zvezde oblači crno-beli dres!

Nekadašnji trener Partizana pravi moćan tim.

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Košarkaši PAOK-a napravili su ogromno iznenađenje izbacivši Panatinaikos iz polufinala grčkog Superkupa.

Trojkom Džedija Osmana, izabranici Andreee Trinkijerija ostvarili su veliki trijumf, ali u finalu su poraženi od Olimpijakosa posle velike drame.

Međutim, u Solunu ne žele da se zaustave sa dovođenjem pojačanja, pa su posle već pomenutog Osmana, doskorašnjeg miljenika "grobara" Nika Kalatesa, Majkla Fostera, Naza Mitru-Longa, angažovali i bivšeg košarkaša Crvene zvezde - Donatasa Motejunasa!

Prekaljeni centar (36 godina, 213 centimetara), biće predstavljen u Solunu u sredu ili četvrtak, pošto prođe protokolarne lekarske preglede i potpiše ugovor.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Načelni dogovor dve strane je postignut, pa se očekuje samo da nekadašnji as Monaka stavi paraf na vernost solunskim crno-belima.

Značajno iskustvo Motejunas je stekao nastupajući u NBA, kada ga je Hjuston izabrao kao 20. pika prve runde Drafta. Po odlasku iz Roketsa, branio je boje Nju Orleans Pelikansa i San Antonio Sparsa. Oprobao se kasnije u Aziji, igrajući za Šangaj, Šandong i Sinđang.

Usledio je 2021. povratak u Evroligu i potpis za Monako, iz koga je prošle godine stigao na Mali Kalemegdan.

PAOK ove sezone očekuje učešće u Evrokupu, a sezonu otvaraju 30. septembra protiv španske Manrese.

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