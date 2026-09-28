Penjaroja potvrdio - Partizan bez trojice napada Pariz, ali tu je jedno novo ime
Crno-beli sutra uveče gostuju u francuskoj prestonici.
Košarkaši Partizana su odlično startovali u Evroligi, pobedili su Armani u Areni, ali je raspoloženje pokvarila nova povreda. Krilni centar Derek Vilis (31) se već u drugom minutu požalio na problem sa skočnim zglobom, nije mogao da nastavi meč, a ubrzo je lekarskim pregledima utvrđeno da ga očekuje pauza od nekoliko nedelja.
Pritom, kapiten Vanja Marinković (29) se još nije vratio u ekipu nakon operacije Ahilove tetive, dok iskusnog Žofrija Lovernja (34) i dalje muči mišić lista.
Zbog toga su Beograđani morali ekspresno da reaguju, pošto ih ove nedelje očekuje duplo kolo u elitnom takmičenju. Sutra uveče "parni valjak" gostuje Parizu (20.45), a trener Đoan Penjaroja (57) potvrdio je da je u roster uvrstio i jedno novo-staro ime. U pitanju je Bandža Si (36), koji je celo leto trenirao sa bivšim klubom, čiji je dres nosio u sezoni 2018/19.
- Marfijev zakon, zar ne? Moramo da dodamo još jednog igrača u tim, posebno na poziciji "četiri". Derek je na premijeri odigrao samo minut, pa sada imamo opciju sa Sijem koji je poslednjih pet-šest nedelja trenirao sa nama. Žofri bi trebalo da se vrati verovatno za tri-četiri dana. Za meč protiv Bajerna če verovatno biti na raspolaganju - objasnio je Penjaroja.
Španski stručnjak se potom osvrnuo na okršaj sa Francuzima.
- Najvažnije je da nastavimo da gradimo tim. Odigrali smo dobar meč protiv Armanija, ali sada je pred nama novi test. Ovo će nam biti prvo gostovanje, protiv Pariza koji igra potpuno suprotno od ekipe iz Milana. To je opasan tim. Igraju brzo, jure poene u prvim sekundama napada i moramo da budemo spremni da ih zaustavimo - poručio je Penjaroja, a potom nastavio:
- Imam poverenja u svoj tim jer dobro treniramo i imamo odličnu atmosferu. Mislim da imamo još mnogo prostora da napredujemo. Stav igrača je pozitivan, to me raduje, ali u Evroligi je svako gostovanje jako teško. Pariz je atletska ekipa i to ozbiljan izazov za nas.
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