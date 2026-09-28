KK Partizan ima novo pojačanje: Stiglo dobro poznato ime u Humsku!

Donekle i očekivana odluka čelnika crno-belih.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Novi/stari košarkaš Partizana je Bandža Si, objavio je beogradski klub u ponedeljak.

Tridesetšestogodišnji krilni košarkaš rođen u Parizu, potpisao je kratkoročni ugovor sa Partizanom i biće na raspolaganju treneru Penjaroji već od danas.

Si je prošao kompletne pripreme sa crno-belima, a čak je i igrao utakmice zatvorenog tipa protiv Zenita i Hapoela.

U redove Partizana, Bandža je prvi put stigao tokom sezone 2017/18 kada je osvojio Kup Radivoj Korać. Isti uspeh, ponovio je sa crno-belima i 2019. godine, nakon čega je branio boje Andore, Metropolitansa, Pariza i Oradee.