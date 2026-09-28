Vildoza pred Pariz: Rival igra specifičnu košarku, navijači nam daju dodatnu energiju

PARTIZAN je spreman za prvo gostovanje ove sezone u Evroligi.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su sjajno počeli sezonu. U "Beogradskoj areni" je savladan Armani (92:76), a sad je na red došao duel u Francuskoj protiv Pariza.

Svestan je Luka Vildoza da njega i saigrače čeka veoma težak meč.

- Biće teško za nas. Oni već dve godine igraju veoma specifičan stil košarke, tako da moramo da budemo spremni i da se prilagodimo njihovoj igri. Znamo kakva je ekipa Pariza i šta možemo da očekujemo. Moramo da budemo fokusirani i da se držimo plana koji smo pripremili - rekao je Vildoza.

Otkrio je kako se ekipa pripremala za ovaj duel.

- Priprema je drugačija u odnosu na neke druge utakmice. Pokušavamo da se što bolje prilagodimo njihovom načinu igre i da kontrolišemo ritam utakmice.

Osvrnuo se potom na duel sa Armanijem u kom su crno-beli izgledali sjajno.

- Mislim da smo pokazali karakter. Imali smo dobru energiju i uspeli smo da uradimo neke stvari koje smo želeli. To je nešto što možemo da prenesemo i u naredne utakmice.

Pohvalio je i navijače koji dodatno guraju igrače u svakoj utakmici.

- Kada smo ispred naših navijača, to nam daje dodatnu energiju. Pomaže nam da igramo sa više energije i koncentracije. Mislim da igramo dobro, ali moramo da nastavimo da napredujemo. Ne smemo da stanemo i moramo da budemo sve bolji - zaključio je Vildoza.

Utakmica Pariz - Partizan igra se u utorak od 20.45.

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