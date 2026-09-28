Vildoza pred Pariz: Rival igra specifičnu košarku, navijači nam daju dodatnu energiju
PARTIZAN je spreman za prvo gostovanje ove sezone u Evroligi.
Crno-beli su sjajno počeli sezonu. U "Beogradskoj areni" je savladan Armani (92:76), a sad je na red došao duel u Francuskoj protiv Pariza.
Svestan je Luka Vildoza da njega i saigrače čeka veoma težak meč.
- Biće teško za nas. Oni već dve godine igraju veoma specifičan stil košarke, tako da moramo da budemo spremni i da se prilagodimo njihovoj igri. Znamo kakva je ekipa Pariza i šta možemo da očekujemo. Moramo da budemo fokusirani i da se držimo plana koji smo pripremili - rekao je Vildoza.
Otkrio je kako se ekipa pripremala za ovaj duel.
- Priprema je drugačija u odnosu na neke druge utakmice. Pokušavamo da se što bolje prilagodimo njihovom načinu igre i da kontrolišemo ritam utakmice.
Osvrnuo se potom na duel sa Armanijem u kom su crno-beli izgledali sjajno.
- Mislim da smo pokazali karakter. Imali smo dobru energiju i uspeli smo da uradimo neke stvari koje smo želeli. To je nešto što možemo da prenesemo i u naredne utakmice.
Pohvalio je i navijače koji dodatno guraju igrače u svakoj utakmici.
- Kada smo ispred naših navijača, to nam daje dodatnu energiju. Pomaže nam da igramo sa više energije i koncentracije. Mislim da igramo dobro, ali moramo da nastavimo da napredujemo. Ne smemo da stanemo i moramo da budemo sve bolji - zaključio je Vildoza.
Utakmica Pariz - Partizan igra se u utorak od 20.45.
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