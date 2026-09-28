Košarka

Vildoza pred Pariz: Rival igra specifičnu košarku, navijači nam daju dodatnu energiju

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

28. 09. 2026. u 15:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PARTIZAN je spreman za prvo gostovanje ove sezone u Evroligi.

Вилдоза пред Париз: Ривал игра специфичну кошарку, навијачи нам дају додатну енергију

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su sjajno počeli sezonu. U "Beogradskoj areni" je savladan Armani (92:76), a sad je na red došao duel u Francuskoj protiv Pariza.

Svestan je Luka Vildoza da njega i saigrače čeka veoma težak meč.

Biće teško za nas. Oni već dve godine igraju veoma specifičan stil košarke, tako da moramo da budemo spremni i da se prilagodimo njihovoj igri. Znamo kakva je ekipa Pariza i šta možemo da očekujemo. Moramo da budemo fokusirani i da se držimo plana koji smo pripremili - rekao je Vildoza.

Otkrio je kako se ekipa pripremala za ovaj duel.

Priprema je drugačija u odnosu na neke druge utakmice. Pokušavamo da se što bolje prilagodimo njihovom načinu igre i da kontrolišemo ritam utakmice.

Osvrnuo se potom na duel sa Armanijem u kom su crno-beli izgledali sjajno.

Mislim da smo pokazali karakter. Imali smo dobru energiju i uspeli smo da uradimo neke stvari koje smo želeli. To je nešto što možemo da prenesemo i u naredne utakmice.

Pohvalio je i navijače koji dodatno guraju igrače u svakoj utakmici.

Kada smo ispred naših navijača, to nam daje dodatnu energiju. Pomaže nam da igramo sa više energije i koncentracije. Mislim da igramo dobro, ali moramo da nastavimo da napredujemo. Ne smemo da stanemo i moramo da budemo sve bolji - zaključio je Vildoza.

Utakmica Pariz - Partizan igra se u utorak od 20.45.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 1

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ANA I RALE SU POTPISALI PSIHOPATSKI UGOVOR: Boki 13 otkrio šok detalje - Kakva je to ljubav? Znam i kako se tale!

"ANA I RALE SU POTPISALI PSIHOPATSKI UGOVOR": Boki 13 otkrio šok detalje - "Kakva je to ljubav? Znam i kako se tale!"