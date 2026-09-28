Košarka

Navaro saopštio loše vesti: Moneke i Boldvin pod znakom pitanja za Hapoel

В.М.

28. 09. 2026. u 13:19

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Košarkaši Crvene zvezde Čima Moneke i Patrik Boldvin nalaze se pod znakom pitanja za utakmicu sa Hapoelom, rekao je danas trener crveno-belih Ibon Navaro.

Наваро саопштио лоше вести: Монеке и Болдвин под знаком питања за Хапоел

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Španac je na današnjoj konferenciji za medije saopštio da dvojica košarkaša nisu sigurni da će biti u sastavu zbog nivoa spremnosti.

- Ne možemo da stavljamo u tim igrača koji je na 50 odsto, a da van rostera ostavimo nekoga ko je 100 odsto spreman - rekao je Navaro i dodao da će odluka o igranju dvojice košarkaša biti doneta neposredno pred početak utakmice.

Znamo koliko Moneke znači ekipi Zvezde, pogotovo na domaćem terenu gde ume da "potpali" publiku, dok Boldvin tek treba da pokaže šta zna i njihovi izostanci bi bili veliki problem za "crveno-bele".

Meč između Zvezde i Hapoela je na programu u utorak od 20 časova, a obe ekipe u utakmicu ulaze posle poraza u prvom kolu.

Srpski predstavnik je bio lošiji od Žalgirisa, dok je Hapoel šokantno poražen od Bajerna u triler završnici i jasno je da su oba tima orna da upišu prvi trijumf i tako "probiju led" u uvodnom delu takmičenja.

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