Košarka

Zvanično - MVP! Ako je uopšte i bilo dileme

У. Ћ.

26. 09. 2026. u 13:26

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Ko drugi?

Званично - МВП! Ако је уопште и било дилеме

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Karlik Džons otvorio je novu sezonu Evrolige na najbolji mogući način. Kao kapiten predvodio je Partizan do rutinskog trijumfa nad Armanijem (92:76), a zatim i pokupio priznanje za najkorisnijeg igrača prvog kola.

Reprezentativac Južnog Sudana predvodio je crno-bele do trijumfa, uz partiju koja je donela 20 poena, 10 asistencija i četiri skoka.

Sa 33 indeksna poena bio je najuspešniji igrač kompletne uvodne runde elitnog evropskog takmičenja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Iza Džonsa našao se Den Oturu. Centar Hapoela iz Tel Aviva imao je 32 indeksna poena zahvaljujući učinku od 20 poena, 12 skokova, tri asistencije, dve ukradene lopte i dve blokade. Njegova individualna partija, međutim, nije bila dovoljna da Hapoel izbegne poraz od Bajerna u Sofiji.

Treće mesto po učinku pripalo je Dvejnu Bejkonu. Krilni košarkaš Dubaija ubacio je Realu 24 poena, uz pet skokova i četiri asistencije, za 31 indeksni poen.

Partizan je tako prvi put od 2007. godine upisao pobedu u uvodnoj utakmici Evrolige i izdanje koje su pružili izabranici Đoana Penjaroje obećava. Prvo kolo ABA lige je odloženo, pa je shodno tome novi meč za crno-bele na programu 29. septembra protiv Pariza u Francuskoj, a tri dana kasnije sledi gostovanje Bajernu u Minhenu.

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