Zvanično - MVP! Ako je uopšte i bilo dileme

Ko drugi?

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Karlik Džons otvorio je novu sezonu Evrolige na najbolji mogući način. Kao kapiten predvodio je Partizan do rutinskog trijumfa nad Armanijem (92:76), a zatim i pokupio priznanje za najkorisnijeg igrača prvog kola.

Reprezentativac Južnog Sudana predvodio je crno-bele do trijumfa, uz partiju koja je donela 20 poena, 10 asistencija i četiri skoka.

Sa 33 indeksna poena bio je najuspešniji igrač kompletne uvodne runde elitnog evropskog takmičenja.

Iza Džonsa našao se Den Oturu. Centar Hapoela iz Tel Aviva imao je 32 indeksna poena zahvaljujući učinku od 20 poena, 12 skokova, tri asistencije, dve ukradene lopte i dve blokade. Njegova individualna partija, međutim, nije bila dovoljna da Hapoel izbegne poraz od Bajerna u Sofiji.

Treće mesto po učinku pripalo je Dvejnu Bejkonu. Krilni košarkaš Dubaija ubacio je Realu 24 poena, uz pet skokova i četiri asistencije, za 31 indeksni poen.

Partizan je tako prvi put od 2007. godine upisao pobedu u uvodnoj utakmici Evrolige i izdanje koje su pružili izabranici Đoana Penjaroje obećava. Prvo kolo ABA lige je odloženo, pa je shodno tome novi meč za crno-bele na programu 29. septembra protiv Pariza u Francuskoj, a tri dana kasnije sledi gostovanje Bajernu u Minhenu.