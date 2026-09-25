Penjaroja srećan zbog pobede, ali pomalo i zabrinut zbog Vilisa
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja odgovarao je na pitanja novinara posle pobede na startu Evrolige nad Armani Olimpoijom iz Milana.
Košarkaši Partizana pobedili su Armani rezultatom 92:76 (20:16, 22:20, 21:22, 27:18) u prvom kolu Evrolige.
Penjarojine prve utiske koje je dao odmah po okončanju utakmice možete da vidite na linku OVDE, a nešto opširnije izlagae imao je na konferenciji posle utakmice.
- Srećan zbog dve stvari. Prvo zbog igrača, koji su igrali dobar meč, na energetsokom i borbenom nivou. Druga stvar je atmosfera, koja je bila fantastična. Ovo je maraton, dobili smo jednu utakmicu, a ima ih 38. Ovo je način, ovo je kratakter sa kojim treba da igramo. Možemo da igramo bolje, da delimo loptu, ali mislim da smo odigrali veoma solidnu utakmicu. Moramo da vršim pristisak na loptu, da delimo lopte. mali smo probleme sa Pitersom i Gudurićem, a Milano je danas imao problem da se adaptira na našu igru. Ovo nije iznenađenje za mene, možemo mi i bolje", rekao je Penjaroja.
Trenera "crno-belih" je iznenadilo saznanje da je ovo prva pobeda Partizana na startu Evrolige od 2007. godine?
- Nisam to znao, ali ovo je bitna pobeda za nas. Srećan sam, navijači su nam pomogli da pobedimo, ali treba da budemo smireni. Ovo je samo jedna pobeda. Dali smo 92 poena, imali smo dobre brojke i u napadu i odbrani. Ali tek je početak, ali moramo da nastavimo bolje. Bekovi su odradili dobar posao, možemo da igrao sa jednim, a možemo i sa tri. Imamo te opcije. Važno mi je da se igrači bore i daju napor, da se bore sa egoizmom. Igrali smo kao tim.
NAvijače Partizana možda i najviše interesuje kakvo je stanje sa Derekom Vilisom?
- Ima problem sa zglobom, to je za sada sve, videćemo.
Srećan je bio Penjaroja i zbog ovacija pre meča kao i zvog onih posle.
- Imali smo vremena da gradimo tim, tek treba da se gradimo kao ekipa. Posle meča aplauz je pokazao da su igrači radi dobar posao.
Tema je bio i Bandža Si, konkretno da li će dobiti ugovor?
- Bandža Si je tu, pomogao nam je prethodnih pet nedelja.Pitanje o Bandži Si nije za mene, ali definitivno nam trebaju igrači. Derik se povredio, zabrinut sam. Normalno je da imamo probleme sa povredama i igračima - zaključio je Penjaroja.
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