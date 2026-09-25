Virtus namučio osvajača Supekupa na startu Evrolige

Fenerbahče slavio, ali nije bilo lako

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Fenerbahče je pobedom započeo novu sezonu Evrolige, ali je u Istanbulu morao ozbiljno da se pomuči protiv Virtusa iz Bolonje. Turski tim je na kraju slavio sa 78:68, iako je tokom većeg dela utakmice morao da traži način da slomi otpor gostiju.

Izabranici Šarunasa Jasikevičijusa dobro su započeli meč i prvu četvrtinu završili sa šest poena prednosti. Ipak, Virtus je do poluvremena uspeo da anulira zaostatak, pa se na veliki odmor otišlo u rezultatskom egalu.

Italijanski predstavnik je u trećoj deonici ponovo zapretio. Serijom 7:0 uspeo je da se odvoji, ali je Fenerbahče odmah uzvratio sa 13:0 i preokrenuo rezultat. Ispostavilo se da je ta serija bila jedan od ključnih momenata utakmice.

Ni u poslednjoj četvrtini domaćin nije uspeo da se potpuno odlepi. Usledila je rezultatska klackalica, a svaki koš imao je veliki značaj. Virtus je držao priključak sve do završnice, kada je Fenerbahče napravio još jednu važnu seriju.

Turski tim je na nešto više od dva i po minuta do kraja serijom 8:2 stigao do odlučujuće prednosti i potom bez većih problema priveo utakmicu kraju.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Tejlen Horton-Taker sa 13 poena. Vejd Boldvin i Šejvon Šilds postigli su po 12, dok je Brakston Kej upisao dabl-dabl sa 11 poena i 10 skokova.

U redovima Virtusa istakao se Markus Kar sa 12 poena, dok je Derik Alston dodao 11. Fenerbahče je tako zabeležio pobedu na otvaranju sezone, ali uz znatno više muke nego što konačan rezultat možda sugeriše.