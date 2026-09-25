Alimpijevićev Bešiktaš pao nakon velike drame

Košarkaši Valensije pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Bešiktaša rezultatom 96:94 u meču prvog kola Evrolige.

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Najefikasniji u ekipi Valensije bio je Ti Džej Šorts sa 26 poena. Nikola Mirotić je postigao 13, dok je Kameron Tejlor ubacio 12 poena.

U timu Bešiktaša, koji sa klupe vodi Dušan Alimpijević, po 17 poena postigli su Judžin Omoruji i Džejlen Novel.

Domaća ekipa je u poslednjem napadu utakmice imala priliku da dođe do pobede, ali je Novel promašio trojku.

Bešiktaš će u sledećem kolu gostovati Makabiju, a Valensija će dočekati Baskoniju.

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