Zvezda se ekspresno oglasila: Promenjene dve cene ulaznica za mečeve u Evroligi!
Crveno-beli dočekuju Hapoel Tel Aviv i Efes iz Istanbula.
Košarkaši Crvene zvezde doživeli su poraz na premijeri Evrolige od Žalgirisa, ali priliku za popravni imaće već naredne nedelje.
Tim sa Malog Kalemegdana u "duplom kolu" ponovo će igrati pred svojim navijačima, a u Beogradsku arenu stižu Hapoel Tel Aviv i dvostruki evropski prvak Efes.
U međuvremenu, Zvezda je objavila cene ulaznica za ove utakmice, ali su iz tabora crveno-belih odlučili da naprave male korekcije, zbog čega su se oglasili zvaničnim saopštenjem na klupskom sajtu.
Iz Crvene zvezde su obavestili da prodaja ulaznica počinje u subotu, 26. septembra od 12 časova, ali je zanimljivo to da se cene dragocenog parčeta hartije razlikuju.
Preciznije, cene ulaznica za Hapoel iz Tel Aviva kreću od 2.500 dinara za bok nivoa 400, a onda idu na 3.000, 3.500 dinara, onda i 6.000 dinara. Ostale cene za ovu utakmicu su 6.000, 7.000, 12.000, 13.000 i 15.000 dinara.
Nasuprot tome, cene za dolazak Efesa su nešto manje. Najjeftinija karta za meč protiv kluba iz Istanbula je 2.000 dinara, potom idu cifre od 2.500, 3.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 11.000 i 13.000 dinara.
Hapoel Tel Aviv je u prvom kolu takođe doživeo šokantan poraz kao domaćin od minhenskog Bajerna, dok je i tim iz Istanbula izgubio na gostovanju Barseloni.
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