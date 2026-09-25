Košarka

Saša Obradović dobio veliko pojačanje i to na deficitarnoj poziciji u timu

Olja Mrkić

25. 09. 2026. u 18:32 >> 18:23

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Srpskom treneru pao kamen sa srca.

Саша Обрадовић добио велико појачање и то на дефицитарној позицији у тиму

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Španski košarkaš Lorenco Braun prešao je iz milanske Olimpije na pozajmicu u Hapoel iz Jerusalima, saopštio je danas izraelski klub.

Braun će na pozajmici u Hapoelu biti do kraja sezone 2026/27.

- Srećan sam što dolazim u Hapoel i uzbuđen sam zbog početka ovog novog, izazovnog i zanimljivog poglavlja. Dobro sam upoznat sa slavnom tradicijom kluba, njegovom snagom i jedinstvenom strašću navijača, i razumem veličinu odgovornosti koja je na meni. Učiniću sve što je u mojoj moći da doprinesem timu i pomognem mu da ostvari svoje ciljeve - rekao je Braun, a prenosi sajt kluba.

Trener Hapoela Saša Obradović naveo je da je Braun igrač dokazanog kvaliteta na najvišem košarkaškom nivou. 

- On donosi ogromno iskustvo, duboko razumevanje igre i sposobnost da kreira prilike za poen - kako za sebe, tako i za saigrače. Verujem da nam njegovo iskustvo i liderske sposobnosti mogu biti od neprocenjivog značaja. Drago nam je što nam se pridružuje i radujemo se što ćemo ga videti na terenu -  izjavio je Obradović.

Španski košarkaš je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 5,8 poena, 2,7 asistencija i 1,6 skokova.

Braun je tokom karijere igrao još i za Filadelfiju, Minesotu, Finiks, Toronto, Crvenu zvezdu, Fenerbahče, UNIKS, Makabi Tel Aviv i Panatinaikos.

On je sa reprezentacijom Španije osvojio Evropsko prvenstvo 2022. godine, kada je uvršten u idealnu petorku turnira.

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