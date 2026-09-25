Transfer koji niko nije očekivao: Sa Zvezdom igrao Evroligu, sada je potpisao za klub iz Tajvana!

Potpuno čudan izbor nekadašnjeg košarkaša crveno-belih.

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Više puta se dešavalo da bivši košarkaši Crvene zvezde iznenade izborom nove sredine, ali ovakav dugo nije viđen.

Mlađi zvezdaši se sećaju Nemanje Nenadića, koji je imao priliku da u dresu kluba sa Malog Kalemegdana igra Evroligu, da bi sada odlučio da se preseli u egzotične krajeve.

Naime, njegov izbor pao je na - Tajvan, državu u kojoj se malo zna o košarkaškim podvizima.

Ovaj momak je rođen u Beogradu 1994. godine, a karijeru je počeo u Slodesu. Kasnije se oprobao u Tamišu, zemunskoj Mladosti, Pirotu, Vojvodini iz Novog Sada i Dunavu iz Starih Banovaca, pre nego je potpisao za FMP, iz kog je napredovao do Crvene zvezde.

Paraf na vernost crveno-belima stavio je 2018. potpisavši trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, te je na Malom Kalemegdanu podizao pehare u ABA ligi, KLS i ABA Super kupu.

Kasnije ga je Crvena zvezda poslala na pozajmicu u Megu, iz koje se vratio u Železnik i nastavio da igra za FMP. Usledili su potom angažmani po inostranstvu: nastupao je za poljsku Zjelen Goru, španski Breogan, francuske Limož i Šalon, potom se opet oprobao u Poljskoj zaigravši za Gdinju, pa u turskom drugoligašu Gacijantepu.

Sada je promenio i kontinent, pošto je njegov menadžer Miško Ražnatović, potvrdio da je postignut dogovor sa ekipom CTBC Dea iz Tajvana.

Inače, Nemanja Nenadić je najbolje partije pružao u dresu poljske Gdinje, gde je postizao 17.9 poena prosečno po meču.

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