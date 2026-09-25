Transfer koji niko nije očekivao: Sa Zvezdom igrao Evroligu, sada je potpisao za klub iz Tajvana!
Potpuno čudan izbor nekadašnjeg košarkaša crveno-belih.
Više puta se dešavalo da bivši košarkaši Crvene zvezde iznenade izborom nove sredine, ali ovakav dugo nije viđen.
Mlađi zvezdaši se sećaju Nemanje Nenadića, koji je imao priliku da u dresu kluba sa Malog Kalemegdana igra Evroligu, da bi sada odlučio da se preseli u egzotične krajeve.
Naime, njegov izbor pao je na - Tajvan, državu u kojoj se malo zna o košarkaškim podvizima.
Ovaj momak je rođen u Beogradu 1994. godine, a karijeru je počeo u Slodesu. Kasnije se oprobao u Tamišu, zemunskoj Mladosti, Pirotu, Vojvodini iz Novog Sada i Dunavu iz Starih Banovaca, pre nego je potpisao za FMP, iz kog je napredovao do Crvene zvezde.
Paraf na vernost crveno-belima stavio je 2018. potpisavši trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, te je na Malom Kalemegdanu podizao pehare u ABA ligi, KLS i ABA Super kupu.
Kasnije ga je Crvena zvezda poslala na pozajmicu u Megu, iz koje se vratio u Železnik i nastavio da igra za FMP. Usledili su potom angažmani po inostranstvu: nastupao je za poljsku Zjelen Goru, španski Breogan, francuske Limož i Šalon, potom se opet oprobao u Poljskoj zaigravši za Gdinju, pa u turskom drugoligašu Gacijantepu.
Sada je promenio i kontinent, pošto je njegov menadžer Miško Ražnatović, potvrdio da je postignut dogovor sa ekipom CTBC Dea iz Tajvana.
Inače, Nemanja Nenadić je najbolje partije pružao u dresu poljske Gdinje, gde je postizao 17.9 poena prosečno po meču.
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