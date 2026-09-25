Zvezda pušta ulaznice za "duplo kolo": Evo kako "delije" mogu na mečeve protiv Hapoela i Efesa!

Košarkaši Crvene zvezde prvo “duplo kolo” Evrolige dočekaće u Beogradu.

FOTO:KK Crvena zvezda

Posle poraza od litvanskog Žalgirisa na premijeri Evrolige, Crvenoj zvezdi slede još dve utakmice pred "delijama" u Areni.

One su na programu u utorak i četvrtak, a protivnici su dva tima koja takođe imaju visoke ambicije u ovoj sezoni: Hapoel Tel Aviv i Efes iz Istanbula.

Za razliku od prethodnog duela, ove mečeve KK Crvena zvezda organizovaće u punom kapacitetu “Beogradske arene”, jer je odradila kaznu protiv Žalgirisa.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Klub sa Malog Kalemegdana počinje prodaju za obe utakmice u subotu od 12 časova online na linku tickets.kkcrvenazvezda.rs

Prodaja će se vršiti takođe, na svim prodajnim mestima, a počinje u ponedeljak, takođe u 12 časova.

ŠOP ARENA KKCZ Šop -Arena plato sever

28.09.- ponedeljak od 12-20 časova;

30.09.- sreda od 12-20 časova;

KK CZ Mali Kalemegdan 2

28.09.- ponedeljak od 12-17 časova;

30.09.- sreda od 10-17 časova;

Arena blagajna jug

29.09.- utorak od 12-20 časova;

01.10. - četvrtak od 12-20 časova;

"Zvezdaši, tek smo počeli, našim momcima je važna podrška i puna Arena!", stoji u poruci KK Crvena zvezda.

Kompletan cenovnik za obe utakmice možete pogledati u grafičkom prikazu ispod teksta:

Foto: KK Crvena zvezda

Foto: KK Crvena zvezda

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