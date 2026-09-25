Zvezda pušta ulaznice za "duplo kolo": Evo kako "delije" mogu na mečeve protiv Hapoela i Efesa!
Košarkaši Crvene zvezde prvo “duplo kolo” Evrolige dočekaće u Beogradu.
Posle poraza od litvanskog Žalgirisa na premijeri Evrolige, Crvenoj zvezdi slede još dve utakmice pred "delijama" u Areni.
One su na programu u utorak i četvrtak, a protivnici su dva tima koja takođe imaju visoke ambicije u ovoj sezoni: Hapoel Tel Aviv i Efes iz Istanbula.
Za razliku od prethodnog duela, ove mečeve KK Crvena zvezda organizovaće u punom kapacitetu “Beogradske arene”, jer je odradila kaznu protiv Žalgirisa.
Klub sa Malog Kalemegdana počinje prodaju za obe utakmice u subotu od 12 časova online na linku tickets.kkcrvenazvezda.rs
Prodaja će se vršiti takođe, na svim prodajnim mestima, a počinje u ponedeljak, takođe u 12 časova.
ŠOP ARENA KKCZ Šop -Arena plato sever
28.09.- ponedeljak od 12-20 časova;
30.09.- sreda od 12-20 časova;
KK CZ Mali Kalemegdan 2
28.09.- ponedeljak od 12-17 časova;
30.09.- sreda od 10-17 časova;
Arena blagajna jug
29.09.- utorak od 12-20 časova;
01.10. - četvrtak od 12-20 časova;
"Zvezdaši, tek smo počeli, našim momcima je važna podrška i puna Arena!", stoji u poruci KK Crvena zvezda.
Kompletan cenovnik za obe utakmice možete pogledati u grafičkom prikazu ispod teksta:
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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