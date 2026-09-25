Košarka

ESPN priznao ono što ne sme Amerika, a tiče se Nikole Jokića

М.П.

25. 09. 2026. u 11:48

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Uoči početka nove sezone, renomirani američki sportski medij ESPN objavio je svoju ekskluzivnu listu 10 najboljih košarkaša NBA lige, na čijem se samom vrhu ponovo našao srpski centar Nikola Jokić.

ЕСПН признао оно што не сме Америка, а тиче се Николе Јокића

Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski)

Borba za prestižnu prvu poziciju ove sezone bila je istorijski napeta i neizvesna. Svega tri glasačka poena razdvojila su trojicu prvoplasiranih superstarova – Nikolu Jokića, Viktora Vembanjamu i Šeja Gildžes-Aleksandera.

Koliko je glasanje bilo ujednačeno govori i podatak da je svaki od ove trojice igrača zauzeo prvo mesto na listi kod barem jednog od sedmoro članova stručnog žirija. Ovu stručnu komisiju činili su poznati sportski analitičari: Ben Goliver, Vinsent Gudvil, Zak Kram, Bobi Marks, Dejv Mekmenamin, Andre Snelings i Met Vilijams.

Kriterijumi po kojima je žiri donosio odluke ostali su strogi i nepromenjeni. Od stručnjaka se zahtevalo da igrače rangiraju isključivo na osnovu njihovog predviđenog doprinosa za regularni deo predstojeće sezone 2026/27. U obzir su se uzimali kako sam igrački kvalitet, tako i očekivani obim i kontinuitet igre tokom cele godine.

Konačan plasman: Top 10 NBA igrača prema ESPN-u. Na osnovu sabranih glasova, formirana je konačna lista deset najboljih košarkaša sveta za predstojeću sezonu:

1. Nikola Jokić (Denver Nagets).

2. Viktor Vembanjama (San Antonio Spars).
3. Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma Siti Tander).
4. Luka Dončić (Dalas Maveriks).
5. Janis Adetokunbo (Milvoki Baks).
6. Džejlen Branson (Njujork Niks).
7. Entoni Edvards (Minesota Timbervulfs).
8. Kejd Kaningem (Detroit Pistons).
9. Džeison Tejtum (Boston Seltiks).
10. Donovan Mičel (Kliveland Kavalirs).

Ovaj izbor je još jednom potvrdio dominaciju internacionalnih igrača u NBA ligi, gde su prva četiri mesta zauzeli košarkaši rođeni van Amerike, predvođeni nezaustavljivim Jokićevevom na samom vrhu.

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