Obradović počeo pobedom novi mandat u Panatinaikosu: Veoma sam zadovoljan, svako ko pokaže želju imaće mesto u timu

PANATINAIKOS je sjajno otvorio novu košarkašku sezonu. "Zeleni" su savladali Pariz sa 91:72, a posle trijumfa se oglasio Željko Obradović.

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Trofejni stručnjak je bio zadovoljan kako je njegov izgledao u prvom meču.

- Nastavili smo da igramo kao što smo igrali u predsezoni. To pokazuje da svaki igrač želi da se bori, želi da iznese energiju na teren i da pruži sve od sebe. Uspeli smo da zaustavimo njihove kreatore. Logično je da ima uspona i padova, to je upravo ono na čemu treba više da radimo, kako bismo stekli više automatizacije i lakše postizali koševe. Veoma sam zadovoljan na koji način je naš tim igrao. Nadam se da možemo da se poboljšamo i da zadržimo agresivnost - rekao je Obradović.

On se posle 14 godina vratio u Atinu.

- Želeo bih da kažem da je tim iznad svega i veoma sam srećan što sam ovde. Hvala svima, ovo veče bilo je zaista posebno. Ovde sam da pokažem poverenje u tim. Naravno da se osećam dobro i taj osećaj postaje još bolji ako vidimo kako se tim borio večeras.

Istakao je da će svima koji se bore i vredno rade pružiti šansu.

- Početak je sezone. Uspeli smo da odradimo 10 treninga. Ne zaboravimo da su se Rogavopulos i Moraitis tek pridružili timu, njihovo vreme dolazi. Svako ko bude igrao kako kažem, da pokaže želju, da pomogne timu, definitivno će imati mesto i svi će dobiti priliku. Sezona je duga, biće mnogo utakmica.

Dobio je pitanje da li će se Kendrik Nan, Kostas Slukas i Mustafa Fal vratiti na teren za dve nedelje?

- Potrebno je više vremena. Nikad neću vršiti pritisak na bilo kog igrača ako nije 100 odsto spreman. Igrači moraju biti zdravi, sposobni za radl a tri treninga nisu dovoljna. Svi će igrati, ali moraju biti spremni i zdravi - zaključio je Obradović.

Panatinaikos u prvom duplom kolu koje je na programu naredne nedelje dočekuje Asvel i Makabi.

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