Hitno saopštenje ABA lige: Poznato hoće li se igrati prvo kolo

Utakmice prvog kola regionalne košarkaške ABA lige i Druge ABA lige su odložene, saopšteno je večeras na zvaničnom sajtu takmičenja.

FOTO: Katarina Mihajlović

U saopštenju se navodi da je na sastanku članova ABA lige j.t.d. doneta odluka, sa 11 glasova za i sa jednim uzdržanim glasom, da se odloži uvodno kolo ABA lige i Druge ABA lige.

Takođe, iz regionalnog takmičenja je saopšteno da će javnost biti blagovremena obaveštena o svim daljim koracima.

U saopštenju nisu navedeni razlozi za odlaganje prvog kola ABA lige. Međutim, mediji su ranije preneli da je došlo do nesporazuma sa sudijama i nezadovoljstva pojedinih klubova, pošto su arbitri tražili povećanje primanja za sezonu 2026/2027, a rukovodstvo ABA lige je odgovorilo da ne može da prihvati ovaj zahtev.

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