Oglasio se Žofri Lovernj i otkrio kada se vraća na teren
Ovo su čekali navijači Partizana.
Košarkaši Partizana ovog petka započinju odiseju u novoj evroligaškoj sezoni. Rival "parnom valjku" biće ekipa Armanija, a meč je na programu od 20.45 u Beogradskoj areni.
Ipak, Đoan Penjaroja neće moći da računa na sve igrače večeras, pošto se iskusni francuski centar Žofri Lovernj povredio tokom priprema.
Zato je miljenik "grobara" već propustio memorijalni turnir "Pavlos Janakopulos" u Atini, a detaljniji pregledi su pokazali da će ga povreda lista udaljiti sa terena i na predstojećoj utakmici protiv italijanskog tima.
Da Žofri neće igrati potvrdio je i trener Đoan Penjaroja pred duel sa Armanijem. U međuvremenu se oglasio i sam košarkaš putem društvenih mreža i poručio:
"Hvala puno na svim porukama. Sve je okej. Samo sam dobio jak udarac. Treba mi još par dana", napisao je Lovernj na svom Instagram storiju.
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