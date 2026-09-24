"Spremni smo": Jedno od najvećih pojačanja Partizana zapalilo navijače pred početak sezone

Krilni košarkaš će sutra debitovati u crno-belom dresu, kada govorimo o zvaničnim utakmicama.

Credit: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Košarkaši Partizana ovog petka započinju odiseju u novoj evroligaškoj sezoni. Rival "parnom valjku" biće ekipa Armanija, a meč je na programu od 20.45 u Beogradskoj areni.

Javnosti se prvo obratio strateg crno-belih Đoan Penjaroja, a zatim je pred mikrofon stao Lamar Stivens. Novi krilni košarkaš Partizana, kome će ovo biti druga sezona na Starom kontinentu, ističe da je uzbuđen zbog početka sezone.

- Mislim da će biti dobra utakmica. Dodali su nekoliko igrača ove godine, nekoliko dobrih igrača, dobro su trenirani. Imaju kreativan ofanzivni stil. Mislim da će biti veoma zabavna, takmičarska utakmica. Uzbuđeni smo zbog izazova - poručio je Stivens.

Ističe da zna kako se priča u javnosti o njemu, odnosno, da je jedno od najvećih pojačanja "parnog valjka" u prelaznom roku.

- Čuo sam. Uzbuđen sam da izađem na teren i budem ja. Najbolja verzija mene. Dodali smo nekoliko sjajnih igrača ove godine. Luka Vildoza je bio odličan, nisam mnogo znao o njegovoj igri, ali sam impresioniran. Mnogo igrača ima koji rade vrlo naporno.

Otkrio je na koje sve načine može da doprinese ekipi:

- Uzbuđen sam zbog svega što nosi ovo. Mislim da imamo zaista dobru grupu. Igrač sam koji može da se prilagodi. Ako moramo da pobedimo preko skokova, ako moramo da pobedimo sa dobrim odbranama, pogađanjem, mogu da doprinesem na mnogo različitih načina. Ne mislim da će izgledati isto svake večeri.

Predstavnici medija upitali su ga i šta misli o ulozi u timu.

- Za sada je sve dobro. Nismo još odigrali zvaničnu utakmicu, videćemo. Ali za sada je sve dobro. Srećan sam sa komunikacijom koju imam sa trenerom i sa liderima u timu koji su ovde već neko vreme i tome kako me vide. Mislim da će to samo rasti s vremenom kako budemo učili jedni od drugih - zaključio je Stivens.