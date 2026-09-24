Milano bez Garisona Metjuza protiv Partizana
Dobre vesti za "crno-bele" na startu Evrolige
Olimpija iz Milana ulazi u meč prvog kola Evrolige protiv Partizana u Beogradu značajno oslabljena, pošto u sastavu neće biti američkog beka Garisona Metjuza.
Metjuz je doživeo povredu mišića tokom treninga u nedelju ujutru i trenutno trenira odvojeno od ekipe.
Medicinski tim italijanskog kluba očekuje da bi mogao da bude spreman za naredni evroligaški meč protiv Virtusa, ali je njegov izostanak za duel u Beogradu definitivan.
Ovo je ozbiljan udarac za spoljnu liniju Milana, imajući u vidu Metjuzov šuterski potencijal i širinu koju daje u napadu a i tajming povrede izuzetno je nepovoljan za italijanski tim, jer dolazi baš na početku veoma teškog perioda u njihovom kalendaru. Ekipu u naredne dve nedelje čekaju tri vezana evroligaška gostovanja širom Evrope.
Serija počinje u Beogradu otvaranjem sezone protiv Partizana, a nastavlja se gostovanjem Baskoniji. Milano se potom 8. oktobra vraća u Srbiju na meč protiv Makabija iz Tel Aviva.
Njegov izostanak primoraće šefa stručnog štaba Pepea Poetu na taktička prilagođavanja u spoljnoj liniji pred izuzetno teško gostovanje u Beogradu. Džejson Bernel će verovatno preuzeti značajniju ulogu i veću minutažu na svom evroligaškom debiju za Olimpiju Milano.
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