Kapitena ne brinu porazi u pripremama: "Zvezdini ciljevi se uvek znaju"!

Kapiten košarkaškog kluba Crvena zvezda Ognjen Dobrić naglašava da su on i njegovi saigrači spremni za novu sezonu.

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Srpski reprezentativac je istakao da će se tim sa Malog Kalemegdana boriti za što bolji rezultat u Evroligi.

Podsetimo, košarkaši Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 20 časova (Beogradska arena) ekipu Žalgirisa u prvom kolu najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja.

Na trenerskoj klupi Beograđana debitovaće španski stručnjak Ibon Navaro.

- Uzbuđen sam zbog novog trenera i novih igrača. Sve je izgledalo veoma lepo tokom priprema. Radii smo naporno u pozitivnoj atmosferi, tako da spremno i sa osmehom dočekujemo novu sezonu. Videćemo šta nose izazovi, a Zvezdini ciljevi se uvek znaju. Naravno, napad na sve trofeje, a što se tiče Evrolige, gledamo da napravimo što bolji rezultat. Prvo neka bude plej-of, a onda ćemo videti šta dalje - rekao je Dobrić u obraćanju medijima.

Osvrnuo se i na nešto slabije rezultate u pripremnom periodu.

- Ne bi trebalo previše obraćati pažnju na rezultat tokom pripremnog perioda, već na detalje koje treba popraviti. Imali smo dobre turnire i nadam se da smo izašli pametnije - istakao je Dobrić.

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Apostrofira da je zadovoljan saradnjom sa novim trenerom.

- Za sada ide stvarno dobro. Tu najveću ulogu ima trener, koji voli da radi mnogo, ali u pozitivnoj atmosferi. Sve je bilo naporno, ali i sa osmehom na licu. Atmosfera je tu i sve za sada funkcioniše kako treba. Naravno, zavisiće od rezulata, a nama ostaje nada da ćemo što duže biti sa osmehom na licu. Mesec dana smo zajedno i sve dolazi na svoje. Ne može da bude sto odsto sada. Imamo vreme da učimo do borbe za trofeje. Svaka je utakmica bitna, ali mislim da će sve doći na svoje - naglasio je Zvezdin kapiten.

Dobrić ponavlja da je njegov tim spreman za duel sa Žalgirisom.

- Pripremamo se za svaku utakmicu. Želimo da pobedimo i nadam se da će nam naša publika pomoći da pobedimo. Žalgiris je kao protivnik veoma snažan, pojačali su se... Pripremili smo se i spremni smo - smatra košarkaš Crvene zvezde.

Napominje ipak da litvanski gigant ima kvalitetan kadar.

- Veoma dobra bekovska linija, naravno tu je i Valančijunas. To su njihove prednosti, uz momke koji tu igraju već godinama kao što su Ulanovas i Tubelis, koji su pokazali da mogu da budu bitni. Žalgiris sigurno da puca na plej-ofa, a naše je da ih pobedimo - zaključio je Ognjen Dobrić.

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