Trese se Kolorado! Denver u jednom danu doveo dvojicu košarkaša

Uprava Denver Nagetsa ne gubi vreme i bukvalno pred sam početak nove NBA sezone povlači radikalne poteze!

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Svesni da im je spoljna linija "najtanji" i potencijalno najranjiviji deo tima, čelnici šampiona iz 2023. godine angažovali su čak dvojicu novih košarkaša na bekovskim pozicijama u istom danu!

Kratkoročne ugovore sa timom iz Kolorada potpisali su Ris Dikson-Voters i Keonte Džons. Oni će kroz predstojeći pripremni kamp morati "krvavo" da zarade svoje mesto pod suncem i dokažu šefu stručnog štaba Riku Adelmanu da zaslužuju da igraju uz najboljeg na svetu – Nikolu Jokića.

Ris Dikson-Voters (24 godine, 196 cm) stiže sa koledža San Dijego Stejt, gde je u poslednjoj NCAA sezoni rešetao mreže sa prosečno 13,1 poenom po meču, uz sjajnih 35,6 odsto šuta za tri poena. Pre toga, ovaj talentovani bek je branio boje prestižnog univerziteta USC.

Sa druge strane, Keonte Džons (24 godine) donosi neverovatnu atletsku raznovrsnost. On dolazi nakon sezone na univerzitetu Dejton (7,7 poena i 5,3 skoka), ali su svi ostali nemi pred njegovim ranijim brojkama na Kal Stejt Nortbridžu gde je beležio zastrašujućih 13,1 poen, čak 9 skokova i 4 asistencije po utakmici!

Dolazak ove dvojice bekova jasno pokazuje da stručni štab Denvera želi da maksimalno zaoštri konkurenciju. Nagetsi na ovim pozicijama već računaju na Kristijana Brauna, iza koga je izuzetno teška sezona, kao i na Spensera Džonsa i Džulijana Strotera.

Ipak, s obzirom na to da se očekuje da će superzvezda Demar Derozan i pomenuti Stroter više minuta provoditi na poziciji krila, novajlijama se otvara ogroman prostor da izbore svoje mesto u rotaciji.

Podsetimo, Denver je tokom ovog prelaznog roka uradio ogroman posao: produženi su ugovori sa Tajusom i Spenserom Džonsom, dok su u Kolorado kao bombe odjeknuli dolasci Demara Derozana, Alfe Dijala i Marvina Beglija. Potpisivanjem Dikson-Votersa i Džonsa, Nagetsi stavljaju završni sjaj na tim koji kreće u direktan napad na šampionski prsten!

