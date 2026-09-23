Zvezda dobija pojačanje pred Žalgiris! Bolje vesti delije nisu mogle da čuju!
Crveno-beli u četvrtak dočekuju litvanskog giganta na otvaranju evroligaške sezone.
Stručni štab Zvezde, na čelu sa trenerom Ibonom Navarom, dobio je fenomenalne vesti pred prvo kolo u Evroligi!
Naime, protiv silno pojačanih Litvanaca mogao bi da zaigra i Semi Odželej, koji je dugo van stroja zbog povrede!
Nigerijac se povredio u priajteljskom meču protiv Arisa, zbog čega je njegov nastup na startu sezone bio pod znakom pitanja. Međutim, kako saznaje "Meridian Sport", krilni centar je napravio veliki korak u oporavku i počeo da trenira sa timom.
Zbog toga su znatno već šanse da ga španski stručnjak Navaro uvrsti među 12 igrača koji će konkurisati za duel sa Žalgirisom, iako Zvezdin trener nije doneo konačnu odluku.
Španac je potvrdio da ne želi da rizikuje sa povređenim igračima na samom početku sezone, naročito ako se zna da je kalendar Evrolige zgusnut, kao i prethodnih sezona.
Zbog toga će konačna odluka o Odželeju verovatno biti doneta neposredno pred meč protiv Litvanaca, ali činjenica da je opet sa ekipom predstavlja sjajnu vest za zvezdaše.
Utakmica sa Žalgirisom igra se u četvrtak od 20 časova u Beogradskoj areni.
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