Košarka

Šampion Srbije doveo Dončićevog saigrača!

Olja Mrkić

22. 09. 2026. u 16:18 >> 16:20

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Realizovan spektakularan transfer o kome su Novosti već pisale.

Шампион Србије довео Дончићевог саиграча!

FOTO: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Slovenački košarkaš Alen Omić novi je igrač Spartaka, potvrdio je danas klub iz Subotice.

Omić je prošle sezone igrao za turski Denizli, gde je prosečno beležio sedam poena i 4,7 skokova po utakmici.

- KK Spartak dovodi iskusnog slovenačkog centra. Visok 216 centimetara, Omić je jedan od najprepoznatljivijih centara u regionalnoj košarci. Karijeru je izgradio kroz više od 10 evropskih klubova. U svojoj bogatoj karijeri osvojio je Evrokup, titulu prvaka Srbije i tri titule prvaka Slovenije, a proglašen je i za MVP finala Superlige Srbije 2018. godine", navodi se na sajtu Spartaka.

Slovenački košarkaš je tokom karijere igrao još i za od Zlatorog, Gran Kanariju, Efes, Unikahu, Hapoel Jerusalim, Crvenu zvezdu, Budućnost, Olimpiju iz Milana, Huventud, Burž, Cedevita Olimpiju, Gvangsi i Metropolitan.

Spartak će novu sezonu početi u nedelju gostovanjem Studentskom centru u prvom kolu ABA lige.

 

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