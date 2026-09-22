Šampion Srbije doveo Dončićevog saigrača!
Realizovan spektakularan transfer o kome su Novosti već pisale.
Slovenački košarkaš Alen Omić novi je igrač Spartaka, potvrdio je danas klub iz Subotice.
Omić je prošle sezone igrao za turski Denizli, gde je prosečno beležio sedam poena i 4,7 skokova po utakmici.
- KK Spartak dovodi iskusnog slovenačkog centra. Visok 216 centimetara, Omić je jedan od najprepoznatljivijih centara u regionalnoj košarci. Karijeru je izgradio kroz više od 10 evropskih klubova. U svojoj bogatoj karijeri osvojio je Evrokup, titulu prvaka Srbije i tri titule prvaka Slovenije, a proglašen je i za MVP finala Superlige Srbije 2018. godine", navodi se na sajtu Spartaka.
Slovenački košarkaš je tokom karijere igrao još i za od Zlatorog, Gran Kanariju, Efes, Unikahu, Hapoel Jerusalim, Crvenu zvezdu, Budućnost, Olimpiju iz Milana, Huventud, Burž, Cedevita Olimpiju, Gvangsi i Metropolitan.
Spartak će novu sezonu početi u nedelju gostovanjem Studentskom centru u prvom kolu ABA lige.
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