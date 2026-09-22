Šampion Srbije doveo Dončićevog saigrača!

Realizovan spektakularan transfer o kome su Novosti već pisale.

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Slovenački košarkaš Alen Omić novi je igrač Spartaka, potvrdio je danas klub iz Subotice.

Omić je prošle sezone igrao za turski Denizli, gde je prosečno beležio sedam poena i 4,7 skokova po utakmici.

- KK Spartak dovodi iskusnog slovenačkog centra. Visok 216 centimetara, Omić je jedan od najprepoznatljivijih centara u regionalnoj košarci. Karijeru je izgradio kroz više od 10 evropskih klubova. U svojoj bogatoj karijeri osvojio je Evrokup, titulu prvaka Srbije i tri titule prvaka Slovenije, a proglašen je i za MVP finala Superlige Srbije 2018. godine", navodi se na sajtu Spartaka.

Slovenački košarkaš je tokom karijere igrao još i za od Zlatorog, Gran Kanariju, Efes, Unikahu, Hapoel Jerusalim, Crvenu zvezdu, Budućnost, Olimpiju iz Milana, Huventud, Burž, Cedevita Olimpiju, Gvangsi i Metropolitan.

Spartak će novu sezonu početi u nedelju gostovanjem Studentskom centru u prvom kolu ABA lige.

