Saša Obradović dobija veliko pojačanje? Srpski trener dovodi igrača iz Evrolige

HAPOEL Jerusalim koji trenira Saša Obradović suočio se sa velikim problemom pred start sezone. Najbolji igrač Džered Harper se povredio i klub užurbano radi na pronalaženju njegove zamene.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Čini se da bi uskoro mogao da je pronađe. Klub iz glavnog grada Izraela želi na pozajmicu iz milanskog Armanija da dovede Lorenca Brauna, prenosi tamošnji "Ynet".

Braun nije igrao mnogo prošsle sezone za "manekene", čak je i sklonjen iz tima, pa se promena sredine nameće kao prirodno rešenje.

Povreda Harpera je veliki problem za Obradovića. Sjajni američki plejmejker će odustvovati najmanje četiri meseca.

U svojoj dugoj karijeri, ovaj 36-godišnji košarkaš je igrao za Filadelfiju, Minesotu, Finiks, Toronto, Gvangdžu, Crvenu zvezdu, Fenerbahče, Uniks, Makabi, PAO i Milano.

Hapoel Jerusalim će u Evrokupu igrati u A grupi, a rivali su mu: Le Man, Aris, Cedevita Olimpija, Tortona, San Pablo Burgos, Roštok i Riga.

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